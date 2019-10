Élections fédérales dans l'Ouest : la taxe carbone de la discorde

Les libéraux de Justin Trudeau le savent. Il leur sera difficile de recueillir des appuis dans les Prairies, surtout après l’entrée en vigueur de la taxe carbone le 1er avril. Six mois après son imposition en Saskatchewan, la mesure libérale soulève toujours la grogne au cours de la campagne électorale.

Plusieurs électeurs refusent encore d’adhérer au principe de la taxe carbone, n’y voyant pas de solution efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre au pays.

Une résidente de Saskatoon opposée à la taxe carbone. Photo : Radio-Canada

Je suis originaire de la Saskatchewan. Ici, on n’aime pas la [taxe carbone]. résidente de Saskatoon

Un résident de Saskatoon rejette le principe de la taxe carbone. Photo : Radio-Canada

Nous devrions être capables de mettre sur pied des mesures efficaces, plutôt qu’une taxe. résident de Saskatoon

La taxe carbone fait aussi son lot de mécontents chez les agriculteurs, dont Laurent Denis.

L'agriculteur Laurent Denis affirme que la taxe carbone lui soutire des revenus. Photo : Radio-Canada

Mon choix, c'est tout sauf Justin [Trudeau] ! Laurent Denis, agriculteur

Chaque année, il dépense près de 40 000 $ en carburant pour cultiver sa terre de 3000 hectares à l’est de Saskatoon.

Même si le gouvernement fédéral offre des compensations financières sous forme d’allègements, le producteur considère que la taxe nuira à la santé de son portefeuille.

Il explique également que la taxe carbone l’empêchera d’investir en vue d’acheter de la machinerie plus verte, qui brûle plus efficacement le carburant.

Le camionneur, Laurent Pennacchio croit, pour sa part, que la taxe carbone risque d’étrangler les entreprises de la région.

Le camionneur de Regina, Laurent Pennacchio s'oppose à la taxe carbone de Justin Trudeau. Photo : Radio-Canada

Tous les camions utilisent [de l’essence] pour rouler. Il n’y a pas d'autres moyens. [...] Et les camions électriques, ça n'existe pas encore ! Laurent Pennachio, camionneur

Au lieu d’imposer une taxe, il aurait préféré qu'Ottawa incite les entreprises à faire plus d’économies quant à l’utilisation de carburants.

La croisade de la Saskatchewan contre la taxe carbone

À l'image de la population, les élus provinciaux s'opposent fortement à la taxe carbone.

En 2016, l'ancien premier ministre de la Saskatchewan, Brad Wall, s’était dit dépassé par le degré d'irrespect d'Ottawa, lorsque Justin Trudeau a énoncé son intention d'imposer un prix plancher sur le carbone dès 2018.

Brad Wall a été le premier à contester la taxe devant les tribunaux.

Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, prononce un discours à la Place Evraz, à Regina devant la foule du convoi contre la taxe carbone, le 4 avril 2019 (archives). Photo : Radio-Canada / Adam Hunter

Son successeur, Scott Moe, fera entendre d’ailleurs la cause de la province en Cour Suprême le 5 décembre prochain.

De son côté, le chef de l'opposition néo-démocrate, Ryan Meili, se dit d'accord avec la tarification de la pollution.

La grogne des Prairies expliquée

Lorsqu’il est question de la taxe carbone, les résidents des Prairies auraient le sentiment qu'Ottawa fait la sourde oreille, souligne le politologue de l’Université de l’Alberta, Frédéric Boily.

Le politologue de l'Université de la Saskatchewan, Frédéric Boily, considère que les libéraux de Justin Trudeau ont de faibles chances de remporter des sièges en Saskatchewan et dans l'Ouest canadien, en partie, en raison de l'entrée en vigueur de la taxe carbone. Photo : Radio-Canada

De leur point de vue, [c’est comme si on était] prêts à sacrifier les intérêts de l'Ouest canadien sur l'autel de l'environnement, qui oui, est bénéfique pour l'ensemble du pays, mais surtout pour les intérêts économiques du centre du pays , explique-t-il.

À cela, les retards dans la construction du pipeline Trans Mountain ainsi que le rejet du pipeline Énergie Est sont venus s’ajouter à la difficulté pour les partis libéraux ou néo-démocrates de vendre la taxe carbone , ajoute Frédéric Boily.

Dans ce contexte-là, ça en fait beaucoup et il devient particulièrement difficile pour les libéraux de Justin Trudeau de vendre un bilan positif, même si par ailleurs, on a acheté le fameux Trans Mountain , affirme-t-il.

Résistances aux changements

J'aime bien l'idée d'une taxe de carbone. Il y a plus d'argent pour la recherche pour les innovations vertes. Mais, en ce moment, [c’est] assez difficile [de] changer les pensées des personnes de l'Ouest , affirme l’étudiante au Collège d’agriculture de l’Université de la Saskatchewan, Aimée Schryer.

«On n'a plus de temps pour se chicaner à propos des petites choses, il faut [agir] maintenant », soulève Aimée Schryer, étudiante au doctorat au Collège d'Agriculture de l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Ça va être une bataille, je crois, pour changer. Aimée Schryer, étudiante au doctorat au Collège d’Agriculture de l’Université de la Saskatchewan

Pour sa part, Martin Boucher, candidat au doctorat à l’École de politiques publiques de l’Université de la Saskatchewan, se dit aussi en faveur de la taxe carbone.

Lorsqu’il anime des ateliers en compagnie d’agriculteurs, il convient de la difficulté d’aborder avec eux les bienfaits de la taxe carbone.

Aimée Schryer et Martin Boucher étudient au doctorat à l'Université de la Saskatchewan. Photo : Radio-Canada

Je pense qu’il est difficile d’aborder la taxe carbone ici, parce que, soyons honnêtes, la taxe risque d’avoir un impact [négatif] plus grand dans l’Ouest canadien qu’en Ontario. Les entreprises et les contribuables seront plus touchés que partout au pays , mentionne-t-il.

Pourtant, il assure que les producteurs de la Saskatchewan sont conscients des changements climatiques.