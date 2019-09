Cogeco et Québecor visés pour diffamation par deux ex-enquêteurs de l'UPAC

L’ex-chef aux opérations de l'UPAC André Boulanger et l’ex-enquêteuse Caroline Grenier-Lafontaine ont déposé une mise en demeure pour diffamation de 8 millions de dollars contre Cogeco et Québecor concernant la couverture médiatique dont ils ont fait l'objet au cours des derniers mois.

En plus des deux entreprises de presse, la mise en demeure vise également l’animateur de Cogeco, Paul Arcand, et le journaliste de Québecor, Félix Séguin.

Par la voix de leur avocat, Me Guy Bertrand, André Boulanger et Caroline Grenier-Lafontaine reprochent à ces médias de s’être fiés aveuglément à des sources sans scrupules qui avaient tout à avantage à les instrumentaliser dans leur couverture les concernant. Des reportages qui ont, selon les plaignants, porté atteinte à leur réputation et qui ont ruiné leur carrière de policiers .

Ç’a des impacts collatéraux majeurs, car Caroline et moi on a travaillé pendant des années à l’UPAC , a précisé André Boulanger lors de la conférence de presse.

On a fait de nombreuses enquêtes. Et là, on est interpellé par ces procédures judiciaires pour aller témoigner parce que la défense a entendu dans les médias que je suis un délateur, qu’on a fabriqué de la preuve. On devient de faux témoins vedettes dans un paquet de procédures , a-t-il ajouté.

Les plaignants reprochent également à Cogeco et Québecor d’avoir participé à diffuser plusieurs fausses nouvelles , de les avoir par la suite mutuellement répétées en y ajoutant à l’occasion l’insulte, le rire et le sarcasme et d’avoir persisté à publier malgré les démentis formels .

Me Bertrand s’explique mal comment les fuites médiatiques répétées de documents obtenus frauduleusement et diffusés illégalement dans les médias n’ont pas attiré l’attention du Barreau du Québec, du Directeur des poursuites criminelles et pénales, du Procureur général et de la ministre de la Justice.

En plus de la mise en demeure, André Boulanger, Caroline Grenier-Lafontaine et Me Bertrand ont demandé la tenue d’une enquête publique. Une requête en ce sens aurait d’ailleurs été déposée au bureau du premier ministre hier après-midi.