Il y a dix ans nous quittait Pierre Falardeau, le cinéaste combattant

Pierre Falardeau nous a laissé en héritage plusieurs films et documentaires où il dénonçait les injustices sociales. La question nationale et le thème de la liberté ont également nourri ses nombreux essais.

Le lendemain de son décès au Téléjournal, la journaliste Ève Payette brosse un portrait du cinéaste engagé pour la cause de la souveraineté du Québec.

Pierre Falardeau fait ses premiers pas dans le monde du cinéma au moment où la crise d’Octobre secoue le Québec.

Dans les années 1970, en compagnie de son ami d’enfance, le comédien Julien Poulin, il tourne les documentaires : À mort, Continuons le combat, Les Canadiens sont l’à et Le Magra. Suivront Pea Soup et Speak White tiré du célèbre poème de Michèle Lalonde.

Fervent souverainiste, il consacrera sa vie à la cause de l’indépendance nationale.

Il donnera de nombreuses conférences dans les cégeps et les universités sur le sujet.

C'est avec l'humour qu'il rejoindra la jeunesse québécoise. Le personnage d'Elvis Gratton, incarné par Julien Poulin, remportera un vif succès. Cette caricature du québécois assimilé à la culture américaine et fier de l’être.

La grande popularité d’Elvis Gratton, dont les répliques les plus comiques sont maintenant connues de tous, lui permettra de financer ses œuvres plus politiques.

Téléfilm Canada lui refusera les subventions pour ses films sur la crise d’Octobre et sur la vie du patriote De Lorimier, mais les films Octobre et 15 février 1839 verront tout de même le jour.

Le film Octobre, sorti en 1994, raconte la crise politique vécue de l’intérieur et présente la réalité des militants felquistes de la cellule Chénier. En raison des difficultés de financement, le cinéaste prendra 10 ans pour le réaliser.

Pierre Falardeau rêvait depuis des années de raconter l’histoire des patriotes. Les problèmes de financement auxquels il a dû faire face ont donné lieu à une mobilisation sans précédent au Québec afin qu'il puisse réaliser le film 15 février 1839, sorti en 2001.

Aujourd’hui, je passe pour une grande gueule, alors que je suis profondément timide. Je n’ai jamais voulu faire ça dans ma vie, parler à tort et à travers, c’est ce qu’il y a de plus loin de moi. Mais des fois je me dis mais merde, mais faut que quelqu’un le dise.

Pierre Falardeau