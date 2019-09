La CAQ veut déménager le Salon de jeux de Québec malgré les profits

On a reçu un rapport préliminaire à Loto-Québec dans les dernières semaines et on attend sous peu le rapport final qui nous permettra de prendre une décision , précise Geneviève Guilbault.

Le gouvernement a déjà quelques scénarios en main, mais refuse de donner davantage de détails sur les endroits où un nouveau salon de jeu pourrait être aménagé ou encore sur les échéanciers envisagés.

C’est une information qui n’est pas publique , répond Geneviève Guibault en ajoutant que le rapport sur le Salon de jeux devra aussi être étudié par le ministère des Finances, qui chapeaute les activités de Loto-Québec.

La ministre québécoise de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Profits en hausse

Les profits du Salon de jeux de Québec sont en forte hausse depuis son déménagement au centre commercial Fleur de Lys, dans le quartier Vanier. Depuis 2014, les revenus ont plus que doublé, passant de 20,2 millions à 48,6 millions de dollars l’an dernier.

À l’époque, la Santé publique avait dénoncé le choix de l’emplacement et recommandait que le Salon de jeux soit installé à l'extérieur d'une zone de forte défavorisation .

Dans les premiers mois qui ont suivi le déménagement, Loto-Québec parlait déjà de résultats prometteurs avec une hausse d’achalandage de 66 % et une hausse des revenus de 36 %.