Donald Trump vilipende la Chine et l'Iran devant les Nations unies

Dans un discours prononcé mardi devant l’Assemblée des Nations unies, le président américain Donald Trump a une fois de plus dénoncé les pratiques commerciales de la Chine et la « soif de sang » de l’Iran, tout en évitant soigneusement toute question liée à l’environnement.

Lors de son allocution qui constituait l’un des points d’orgue de cette 74e session de l’Assemblée générale de l'ONU, le président Trump, après avoir évoqué les succès économiques de son administration, a une fois de plus dénoncé les pratiques commerciales de la Chine qu’il juge déloyales .

En 2001, a expliqué Donald Trump, lors de l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les dirigeants de l’époque croyaient que cette adhésion forcerait la Chine à libéraliser son économie et à s’ouvrir à la propriété privée et à la règle de droit .

Deux décennies plus tard […] non seulement la Chine a-t-elle refusé d’adopter des réformes, elle a fondé un régime économique basé sur les barrières au commerce, les subventions d'État, une manipulation de sa devise et le dumping , a dénoncé le président Trump.

Accusant la Chine de s’être fait passer trop longtemps pour un pays en développement pour tirer avantage de ses partenaires commerciaux alors qu’elle était la deuxième puissance économique du monde, Donald Trump a dénoncé une économie érigée sur les transferts de technologie forcés et le vol de propriété intellectuelle et de secrets commerciaux à grande échelle .

Pendant des années, les abus de Pékin ont été tolérés, ignorés, voire encouragés. En ce qui concerne l'Amérique, ces temps sont révolus. Donald Trump, président des États-Unis

Malgré la perte selon lui de 60 000 usines dans son pays depuis l’arrivée de la Chine dans l’OMC, Donald Trump a néanmoins souhaité que les deux superpuissances puissent rapidement en arriver à une entente équitable et renouvelée qui mettra un terme à la guerre commerciale qu’elles se livrent depuis des mois maintenant.

La soif de sang de l'Iran

Toujours dans l’optique de la défense des intérêts des États-Unis, le président Trump a déclaré qu’il n’avait aucune intention de lever les sanctions économiques que son administration applique contre l’Iran et appelé les autres pays à en faire de même tant que la politique « menaçante » de l’Iran n’aura pas pris fin.

Toutes les nations ont le devoir d’agir […] Aucun gouvernement responsable ne devrait financer la soif de sang de l'Iran. Donald Trump, président des États-Unis

Pour le chef de la Maison-Blanche, dont le discours reprenait assez fidèlement les arguments de ces deux discours précédant à l’ONU, le régime iranien est une source d’oppression pour son peuple qui est privé de liberté et de prospérité par Téhéran qui dilapide selon lui les richesses du pays dans le développement de son programme nucléaire militaire et le « financement de guerres et de massacres à l’étranger ».

Ils ont des chants rituels dans les rues de mort à l‘Amérique et répandent un antisémitisme monstrueux. L’année dernière, le guide suprême de l’Iran a dit qu’Israël était un cancer qu’il fallait éradiquer , s'est indigné Donald Trump.

Alors que plusieurs pays d’Europe, dont la France, tentent actuellement d’ouvrir une piste de dialogue entre Téhéran et Washington dans un contexte de haute tension dans le golfe Persique, Donald Trump s’est quant à lui dit prêt à intensifier encore les sanctions américaines contre l’Iran au besoin.

Mardi en marge des travaux aux Nations unies, le président français Emmanuel Macron a affirmé avoir réussi à dégager des « voies de passage ténues » en vue d’un rapprochement avec l’Iran à la suite d’une rencontre d’une heure trente avec le président iranien Hassan Rohani.

La chancelière allemande, Angela Merkel doit elle aussi rencontrer séparément les présidents Trump et Rohani au cours de la journée de mardi pour explorer la possibilité d’un dialogue.

Le président iranien Hassan Rohani doit pour sa part s'adresser à l'Assemblée des Nations unies mercredi.

Le Venezula surveillé de près

Le président américain qui prenait la parole à la tribune des Nations unies tout juste après son homologue brésilien Jair Bolsonaro s’est également attardé sur la situation qui prévaut au Venezuela.

Dénonçant les vagues d’arrestations arbitraires et la violence que le régime Maduro exerce sur le peuple vénézuélien, le président Trump a déclaré qu’il suivait la situation de très près .

Pour les Vénézuéliens pris au piège dans ce cauchemar, sachez que toute l'Amérique est unie derrière vous , a-t-il affirmé assurant que son pays disposait d’importantes mesures d’aide humanitaire.

Alors que le représentant du Venezuéla était plongé dans la lecture d’un livre sur la vie du héros historique Simon Bolivar, Donald Trump a ajouté à l’endroit du peuple vénézuélien : nous attendons le jour où la démocratie sera rétablie, où le Venezuela sera libre et où la liberté prévaudra dans tout l'hémisphère.

Exit l'environnement

S'il s'est longuement étendu sur les grands problèmes économiques, migratoires et les défis sécuritaires auxquels fait face son pays, mais aussi le monde en général, le président Trump n'a pas dit un seul mot sur la menace que représentent la pollution et les changements climatiques.

Une omission qui n'est pas passée inaperçue alors que le Sommet Action Climat de l'ONU, qui se déroule cette semaine à New York, est à la une des journaux du monde entier.

Visiblement peu concerné par cet enjeu planétaire, le président américain, qui boude les grands forums environnementaux internationaux depuis qu'il a retiré son pays de l'Accord de Paris en juin 2017, a néanmoins consenti à faire une très brève apparition lundi aux Nations unies où s'ouvrait le Sommet Action Climat.