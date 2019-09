Le programme mis sur pied par Charlottetown une dizaine de jours après le passage de la tempête post-tropicale vise à aider les résidents, les municipalités, les organismes sans but lucratif et les entreprises qui ont subi des pertes matérielles de base non assurables.

Les indemnisations pourraient atteindre 200 000 $ dans certains cas.

Les sinistrés doivent toutefois s'acquitter de la première tranche de 1000 $ de dommages.

La députée du Parti vert Hannah Bell affirme que le programme fait beaucoup de mécontents. L'élue de Charlottetown dit avoir reçu plusieurs messages de résidents de sa circonscription ou de représentants d'organismes sans but lucratif qui craignent de ne pas recevoir l'aide du gouvernement parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer la franchise de 1000 $.

Le programme exclut la plupart des Insulaires qui n'ont pas 1000 $ dans leurs poches. Il s'agit d'un modèle bureaucratique, complexe et fondé sur l'assurance. Hannah Bell, députée du Parti vert de l'Île-du-Prince-Édouard

Hannah Bell déplore également que les sinistrés doivent présenter une lettre de refus d'indemnisation de leur compagnie d'assurance pour avoir droit à l'aide de la province. Selon elle, un programme d'aide d'urgence devrait être beaucoup plus simple à utiliser.

La députée de Charlottetown demande au ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Bloyce Thompson, de revoir les critères d'admissibilité du programme.

Dans un courriel, un porte-parole du ministère de la Justice et de la Sécurité publique de l'Île-du-Prince-Édouard reconnaît qu'une franchise de 1000 $ n'est pas à la portée de toutes les bourses. Pour cette raison, il y a un mécanisme de dérogation en place pour aider ces personnes , explique-t-il.

Le gouvernement provincial indique qu'il est possible, dans certains cas, d'annuler la franchise.

Avec des informations de CBC