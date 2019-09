Un homme se dit victime d’une agression à caractère raciste à Saskatoon

Hedayat Ullah explique qu'il mettait de l’essence dans une voiture lorsqu’un homme qu’il ne connaissait pas du tout s’est approché de ses collègues et lui.

L'homme a commencé à crier et à leur demander pourquoi ils étaient au Canada, dit le gérant, ajoutant qu’ils n’avaient pas le droit d’être ici.

Je lui ai dit : ‘’Mon frère, je ne peux pas te comprendre’’, se souvient-il. Puis, il a couru vers moi et il m’a frappé à la poitrine.

Apeuré, Hedayat Ullah a choisi de rentrer à l’intérieur de la station-service, et son agresseur présumé l’a suivi.

Les images de la caméra de surveillance montrent l’homme en train de renverser la caisse et des étals de bonbons et de hurler pendant cinq minutes à M. Ullah et à un client philippin.

La vidéo de surveillance montre un homme qui s'approche et poursuit Hedayat Ullah à la station-service. Photo : fournie par Hedayat Ullah

J’avais peur. Je pensais que le Canada, c'était pour tout le monde , dit l'homme originaire du Pakistan qui habite le pays depuis sept ans.

Le présumé agresseur, un homme de 45 ans, a été arrêté et accusé de voies de fait et de méfait. Le policier qui l'a arrêté a demandé qu'il soit soumis à une évaluation de santé mentale. Il a comparu pour la première fois à la cour provinciale de Saskatoon.

De son côté, Hedayat Ullah souhaite que justice soit rendue devant les tribunaux. Je pense qu’il sera puni comme la loi le prévoit. S'il n'y a aucune punition, cela se reproduira encore et encore.

Avec les informations de CBC