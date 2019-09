Pour qui voter dans Beauport-Côte-de-Beaupré-Île d'Orléans-Charlevoix?

Sylvie Boucher (PCC)

Députée conservatrice élue en 2006, 2008 et 2015

Adjointe politique à l'Assemblée nationale du Québec

Mère de deux filles

La candidate rencontre des élus de la région durant la campagne électorale, comme le maire de L'Ange-Gardien, Pierre Lefrançois. Photo : Facebook/Sylvie Boucher

Bien installée dans la petite municipalité de Saint-Joachim, en bordure du fleuve Saint-Laurent, Sylvie Boucher dit avoir retrouvé la sérénité. « Quand je suis arrivée ici, ça a fait : ouf. Et là, on parle des vraies affaires. »

Aujourd'hui âgée de 56 ans, la députée sollicite un quatrième mandat à la Chambre des communes - de 2006 à 2011 dans Beauport-Limoilou, puis en 2015 dans la circonscription de Charlevoix.

Cette mère monoparentale qui de son aveu même « ne l'a pas eu facile » soutient qu'elle est en mesure plus que jamais de faire sa place au sein du caucus conservateur.

« Quand tu as quelque chose à dire, il faut que tu sois capable de le dire à ton boss et il faut qu'il soit capable de t'écouter parce que tu es souvent le porte-étendard de ceux qui te parlent dans ta circonscription. Et moi j'ai décidé à 56 ans aujourd'hui, je ne veux plus avoir de faux-fuyant. »

La conservatrice souhaite devenir la voix du monde rural à Ottawa, qui, selon elle, a été oublié par tous les partis au cours des 30 dernières années.

Raymond Bernier (indépendant)

Député provincial de Montmorency élu en 2003, 2008 et 2014

Carrière dans la fonction publique québécoise

Raymond Bernier a plutôt mal digéré le fait que le Parti libéral du Canada n'ait pas retenu sa candidature en vue de l'élection fédérale. « Ça faisait 10 mois que je faisais du financement pour l'association libérale de la circonscription. C'est un manque de respect pour la démocratie. »

Raymond Bernier a rencontré des travailleurs dans sa circonscription. Photo : Radio-Canada

L'ex-député libéral veut toutefois passer à autre chose et misera notamment sur sa notoriété pour tenter de ravir la circonscription à la conservatrice.

« Ça se passe beaucoup sur le terrain. Je suis déjà connu. Quand on fait du porte-à-porte, je n'ai même pas besoin de me nommer. Les gens disent "on vous connaît, on sait ce que vous avez fait, on sait ce que vous êtes capable de faire et vous allez bien nous représenter". C'est comme ça que ça se passe actuellement. »

À titre d'indépendant, Raymond Bernier estime qu'il a ce qu'il faut pour négocier avec l'éventuel gouvernement. Il rappelle entre autres qu'il a réussi à avoir l'assentiment de tous les députés de l'Assemblée nationale dans le dossier de la lutte à l'évasion et l'évitement fiscal.

Caroline Desbiens (BQ)

Auteur-compositrice-interprète

Propriétaire de l'auberge Hôtel du Capitaine à L'Isle-aux-Coudres

Choisie patriote de l'année en 2013 par la Société Nationale des Québécoises et des Québécois

Caroline Desbiens est habituée de parler aux gens comme propriétaire de l'Hôtel du Capitaine à L'Isle-aux-Coudres. Photo : Radio-Canada

Celle qui est connue pour sa musique et son engagement dans la communauté a été sollicitée à plusieurs reprises par les partis souverainistes pour se présenter en politique. « Mais cette fois, les astres sont alignés. »

Sa fille aura d'ailleurs 18 ans le 20 octobre prochain, ce qui lui permettra de voter pour sa mère le lendemain, jour du scrutin. Détentrice de plusieurs prix dans le monde de la chanson francophone, Caroline Desbiens ne veut pas être dépeinte comme l'artiste dans la course, mais plutôt comme la femme d'affaires qui veut défendre les travailleurs en région sous la bannière du Bloc québécois.

« Ça fait 15 ans qu'on n'a pas fait de réforme de l'assurance-emploi. Moi, dans ma vie ici de tous les jours, je me fesse à ça tout le temps. J'en vois des employés qui sont inquiets chaque printemps parce qu'ils vont être quatre, cinq, voire six semaines sans revenu. Les programmes devraient être adaptés aux besoins des régions. »

Manon Fortin (PLC)

Issue du milieu communautaire

Gestionnaire en santé et services sociaux

Manon Fortin a rencontré des électeurs dans une épicerie. Photo : Radio-Canada

La pénurie de main-d'oeuvre est une de ses priorités comme candidate libérale. Je m'engage à pousser un dossier pour les travailleurs retraités pour trouver des incitatifs fiscaux, pour que tout le monde soit gagnant-gagnant.

Elle met de l'avant sa perspective terrain, comme professionnelle et gestionnaire dans les milieux communautaires, qui lui permettra de rencontrer les gens et se faire connaître d'ici le scrutin.

Parmi les autres candidats qui se présentent dans cette circonscription, il y a Jean-Claude Parent Jr. du Parti populaire du Canada et Richard Guertin du Parti vert du Canada. Le Nouveau Parti démocratique n'a pas encore de candidat dans cette circonscription.