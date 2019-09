Voici qui jouera dans l’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine

L’adaptation québécoise de Brooklyn Nine-Nine va s’appeler Escouade 99, a dévoilé Club illico dans un communiqué, mardi. On en a profité pour révéler une partie de la distribution : Mickaël Gouin, Widemir Normil, Mylène Mackay, Bianca Gervais, Léane Labrèche-Dor et Guy Jodoin se partageront la vedette dans cette série humoristique.

C'est Mickaël Gouin qui reprendra le rôle du célèbre et comique Jake Peralta, renommé Max pour le public québécois. Mylène Mackay sera sa rivale et amie Amy Santiago, ou plutôt Fanny.



L'intimidant commandant Raymond Holt sera interprété par Widemir Normil. Le comédien Fayolle Jean Jr interprétera le rôle du musclé Terry Jeffords, nommé ici Jeff.



Bianca Gervais jouera la dure à cuire Rosa Diaz, ici nommée Rosalie; Léane Labrèche-Dor donnera vie à Gina Linetti, qui sera Valérie; Guy Jodoin sera l’acolyte de Max, Charles; tandis que Jean-Marc Dalphond (Ravary) et Louis Champagne (Goudreau) reprendront les rôles du duo de détectives plus ou moins utiles, Hitchcock et Scully.



Aucune date de sortie n'a été annoncée pour l’émission dont le tournage commencera dès la fin du mois d'octobre à Québec. On sait seulement que la série Escouade 99, réalisée par Patrick Huard, sera offerte sur la plateforme de Club illico quelque part en 2020.

Patrick Huard Photo : Avanti Groupe / Karine Dufour

La populaire comédie américaine Brooklyn Nine-Nine met en scène un poste de police new-yorkais, où des détectives talentueux ou gaffeurs tentent de résoudre des crimes. La série a été diffusée de 2013 à 2018 sur le réseau Fox, avant de passer à NBC en 2019. Une septième saison a été annoncée plus tôt en février.