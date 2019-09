Un programme de prévention du suicide a failli à la tâche, dénonce un couple néo-écossais

En prévention du suicide, il peut être difficile de trouver le juste milieu entre la vie privée du patient et sa sécurité. Une famille de la Nouvelle-Écosse estime que la priorité donnée à la vie privée de leur fils lui a coûté la vie.

À l’automne de 2017, le fils de Yanna et de Russ Conway, Garret, qui souffrait de dépression et était bipolaire, s'était inscrit à un programme de la province appelé Circle of Support qui permet le partage des renseignements personnels des patients ayant des problèmes de santé mentale avec des membres de leur famille, pour que ceux-ci puissent lui offrir un soutien.

Cinq mois plus tard en mars 2018, Garret, qui avait des pensées suicidaires depuis plusieurs années, a tenté de mettre fin à ses jours et a été hospitalisé.

Lorsqu’il est sorti de l’hôpital, le lendemain, le jeune homme de 24 ans a fait une nouvelle tentative de suicide et il est mort trois jours plus tard. Ses proches n’étaient pas au courant qu’il avait été admis à l’hôpital puisque Garret s’était retiré du programme Circle of Support sans qu’ils le sachent.

Garret Conway s'est enlevé la vie alors qu'il sortait de l'hôpital où il avait été admis après une tentative de suicide. Photo : Paul Girvan

Sa mère croit qu’elle aurait réussi à prévenir son suicide si elle avait été mise au courant de son état mental.

Je crois sincèrement que si j’avais pu lui parler au téléphone, [...] s’il avait pu seulement entendre ma voix, je crois qu’il serait encore avec nous aujourd’hui.

Le système de santé néo-écossais a failli à la tâche, concluent les parents de Garret, qui réclament des changements.

Ils estiment que l’équilibre que tente de maintenir le programme Circle of Support entre la vie privée des patients et le soutien qu’ils peuvent espérer obtenir de leurs proches a trop penché du côté de la vie privée, dans le cas de leur fils.

L’un des instigateurs du programme, Fred Fountain, partage leur opinion. Il y a 10 ans, son fils Alex s’est enlevé la vie à l’âge de 20 ans, dans des circonstances très similaires à celles de Garret. Il venait de quitter l’urgence d’un hôpital la veille.

Alex Fountain s'est enlevé la vie dans des circonstances très similaires à celles de Garret Conway, il y a 10 ans. Photo : Fondation QE II

On devrait faire appel autant que possible à des membres de la famille, martèle-t-il. Cet apport devrait être aussi important, sinon plus, dans certains cas, que la protection de la vie privée [des personnes suicidaires].

Un taux de suicide à la hausse

Une révision s’impose d’autant plus, selon ceux qui réclament des changements, que les suicides sont à la hausse en Nouvelle-Écosse.

Cent quarante Néo-Écossais se sont enlevé la vie en 2018, un chiffre qui n’avait pas été aussi élevé depuis 2008.

Les suicides et tentatives de suicide sont d’autre part l’une des trois principales causes de décès ou d’hospitalisations chez les Néo-Écossais de 16 ans et plus.

Les familles de Garret Conway et d’Alex Fountain réclament que les règles du programme Circle of Support soient réécrites pour que les personnes inscrites ne puissent s’en retirer lorsqu’elles sont en crise.

Besoin d'aide? Des ressources existent à Services de crises du Canada. Rendez-vous sur leur site web à l'adresse http://www.crisisservicescanada.ca/fr/ (Nouvelle fenêtre) ou signalez sans frais le 1-833-456-4566

Avec les renseignements de Elizabeth Chiu, CBC