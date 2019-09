Centraide Outaouais pousse à la hausse l’objectif de sa campagne annuelle

Centraide Outaouais revoit à la hausse la cible de sa campagne de financement, une première depuis de nombreuses années. L’organisme vise ainsi à amasser 3 690 000 $ en 2019, soit légèrement plus que les fonds reçus l’an dernier, alors que la région avait été durement touchée par des inondations et des tornades.

Depuis 2011, Centraide Outaouais a dû réviser son objectif à la baisse année après année :

En 2018 cependant, la cible a été pour une rare fois dépassée – par plus de 140 000 $, soit moins de 4 % du montant visé. Ce résultat donne confiance à la direction de parvenir à récolter presque 3,7 millions de dollars cette année.

On sait que les besoins sont très, très grands. En même temps, on ne veut pas se donner des objectifs qui sont irréalistes et irréalisables. Nathalie Lepage, directrice générale de Centraide Outaouais

On fait une évaluation de notre capacité à aller chercher de l’argent , explique la directrice générale, Nathalie Lepage. L’année passée, on a atteint [notre objectif]. On veut vraiment y arriver encore cette année et ça nous rappelle qu’on est capables d’y arriver. Alors, on espère que dans les prochaines années, on va tranquillement pouvoir commencer à le remonter pour le ramener éventuellement où il était il y a quelques années.

La campagne déjà en cours auprès des fonctionnaires fédéraux et d’autres sources a permis de recueillir jusqu’à présent 160 000 $.

#JamaisIndifférents

Centraide Outaouais continue à venir en aide notamment aux sinistrés des inondations et des tornades. Le slogan #JamaisIndifférents rappelle d’ailleurs que personne n’est à l’abri d’être victime d’incidents du genre, rappelle Mme Lepage.

Il y a plusieurs quartiers à faible revenu qui ont été touchés par les tornades ou les inondations – les deux dans certains cas, si on pense à Pointe-Gatineau , souligne-t-elle. C’est une façon additionnelle de démontrer aux gens qu’on n’est pas à l’abri personne et qu’on a tout intérêt à travailler ensemble pour trouver des solutions et éviter que des gens soient en situation de pauvreté.

Si son objectif est atteint, Centraide Outaouais prévoit aider 64 800 personnes vulnérables dans la région. L’organisme célèbre cette année son 75e anniversaire.