Andrew Scheer vient faire campagne au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Andrew Scheer est le premier chef de parti à venir dans la région depuis le déclenchement de la campagne électorale.

L’itinéraire détaillé de sa visite n’a pas encore été dévoilé, mais on sait qu’il sera dans la circonscription de Jonquière mercredi avant-midi et dans celle de Lac-Saint-Jean plus tard en journée.

Il sera accompagné des candidats Richard Martel, Philippe Gagnon et Jocelyn Fradette.