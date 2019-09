Reprise graduelle des opérations d'ArcelorMittal après un accident de travail mortel

Les opérations ont partiellement repris dans la nuit de lundi à mardi aux installations d’ArcelorMittal de Fermont et de Port-Cartier. Elles étaient suspendues depuis dimanche soir, lorsqu’un accident de travail a fait un mort et un blessé dans un concentrateur de la mine du mont Wright, près de Fermont.

Le travail a repris à l’usine de bouletage et dans les installations portuaires de Port-Cartier, sur le chemin de fer ainsi qu’à la mine de Fire Lake.

Par contre, les opérations sont toujours suspendues à la mine du mont Wright, l'endroit où s'est déroulé l'accident, pour une période indéterminée. Le directeur général des affaires publiques et gouvernementales pour ArcelorMittal, Nicolas Dalmau, explique que la minière souhaite s’assurer que les installations sont sécuritaires avant que les travailleurs retournent sur le site.

On procède encore à des analyses, dit-il. On veut s’assurer que les lieux sont sécurisés et que le personnel peut reprendre le travail de façon sécuritaire alors les opérations au mont Wright sont encore en arrêt à l’heure actuelle.

Des enquêteurs de la Sûreté du Québec et de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), sont toujours sur place pour tenter de faire la lumière sur les circonstances de l’accident.