Au-delà des pancartes: découvrez les candidats de Brome-Missisquoi

Monique Allard, candidate du Bloc québécois

Monique Allard, candidate du Bloc québécois dans Brome-Missisquoi Photo : www.facebook.com/Monique-Allard

Votre âge? 68 ans

Votre lieu de naissance? N'a pas répondu

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Retraitée de Postes Canada

Avez-vous des enfants? Non

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? Première élection comme candidate, mais j’ai milité pour le Bloc québécois et le Parti québécois depuis les années 1970. Étant syndicaliste de formation, on peut dire que je militais.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Le Centre d’aide Magog - Le Cœur sur la main qui vient en aide aux plus démunis.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir été choisie par les membres du Bloc québécois.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? D’avoir fait mon chemin dans la vie tout en étant demeurée une bonne personne.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? René Lévesque : il est responsable de mon militantisme politique.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Toujours droit devant

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment?Le plus beau voyage de Claude Gauthier

Quelle est votre série télé préférée? District 31

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Serveuse dans un restaurant

Quel est votre plaisir coupable? District 31

Lyne Bessette, candidate du Parti libéral du Canada

Lyne Bessette, candidate du Parti libéral du Canada dans la circonscription de Brome-Missisquoi Photo : Parti libéral du Canada

Votre âge? 44 ans

Votre lieu de naissance? L'hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? J’ai été athlète professionnelle, ambassadrice sportive, organisatrice d’événements sportifs, vendeuse de plateforme en ligne pour événements sportifs et guide à vélo.

Avez-vous des enfants? Non

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? J’ai été membre de plusieurs conseils d’administration dont celui du Centre national de cyclisme de Bromont.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J’ai pris part à un camp d’entraînement avec les jeunes athlètes de demain.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Aider la Fondation Shelley Gautier à amasser des fonds.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Ma famille et mes amis qui sont toujours là pour me surprendre et m’aider.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Adélard Godbout : il a créé Hydro-Québec en opérant la première nationalisation d’une compagnie hydroélectrique au Québec. Il a donné le droit de vote aux femmes du Québec, adopté une loi sur l’éducation obligatoire et bien d’autres choses. Un grand homme trop souvent oublié aujourd’hui.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? Elle vient de mon entraîneur: Si on a peur de perdre on ne gagnera jamais… .

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? La chanson thème de RDI

Quelle est votre série télé préférée? Je n’écoute pas la télévision.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? J’ai été plongeuse.

Quel est votre plaisir coupable? Des chaussures de course et le vin.

Bruno Côté, candidat du Parti conservateur du Canada

Bruno Côté, candidat du Parti conservateur du Canada dans Brome-Missisquoi Photo : www.conservateur.ca

Votre âge? 41 ans

Votre lieu de naissance? Trois-Rivières

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Maréchal-ferrant

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 8 ans et 10 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Non

Êtes-vous abonné à un journal local? Oui

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Servir le dîner à l’école primaire de mes enfants.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? N'a pas répondu

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De la confiance que les gens me portent.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Heward Grafftey (Le gnome de Brome) : Les gens de Brome-Missisquoi se souviennent de lui comme un homme accessible.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? In for a penny, in for a pound. L’abandon n’est pas une option. On apprend, on s’ajuste et on complète.

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Présentement, ma fille est en mode découverte alors les chansons qui tournent à la maison passent des Cowboys Fringants à Maroon 5, en passant par Zaz et Kids United...

Quelle est votre série télé préférée? Mon emploi du temps comme maréchal-ferrant, conseiller municipal, pompier et premier répondant me laisse très peu de temps pour suivre une série télévisée.

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Les foins, un travail d’été dans un centre équestre.

Quel est votre plaisir coupable? Chocolat noir et porto

Normand Dallaire, candidat du Parti vert du Canada

Normand Dallaire, candidat du Parti vert du Canada dans Brome-Missisquoi Photo : www.greenparty.ca

Votre âge? 55 ans

Votre lieu de naissance? Jonquière

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Chimiste en environnement, enseignant au Cégep de Sherbrooke et consultant en ESS

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 21 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? Conseiller municipal et j'ai siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes environnementaux

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? J'ai accompagné les personnes en perte d'autonomie cognitive dans une résidence de Cowansville.

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Mon mariage et la sortie de mon dernier ouvrage : Guide des matières dangereuses à la maison.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? Mes réalisations scolaires malgré mon handicap de surdité à la naissance.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Jean Garon : il était une personne proche de ses gens et à l'écoute.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule électrique

Quelle est votre devise? Pensée, parole et action ne font qu'un chez un homme de bien

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Jazz et rétro

Quelle est votre série télé préférée? Le trône de fer

Quel est votre premier emploi de jeunesse? C'était sur une ferme de production de pommes de terre.

Quel est votre plaisir coupable? Crème glacée et chocolat

Sylvie Jetté, candidate du Nouveau Parti démocratique

Sylvie Jetté, candidate du NPD dans Brome-Missisquoi Photo : npd.ca

Votre âge? 60 ans

Votre lieu de naissance? Longueuil

Avant de vous présenter, quel était votre emploi? Directrice des études en sciences infirmières à l'Université de Sherbrooke

Avez-vous des enfants? Oui

Si oui, quel âge ont-ils? 4 filles de 40, 38, 35 et 32 ans et 8 petits-enfants de 6 mois à 16 ans

Êtes-vous abonné à la télévision câblée? Oui

Êtes-vous abonné à un journal local? Non

Quelle est votre expérience politique? Membre du NPD depuis 2005 et présidente de l'Association du NPD de Brome-Missisquoi quelques années, en plus d'être impliquée activement au plan professionnel au niveau national et international.

Quelle est votre plus récente activité de bénévolat? Entraîneuse de soccer AA pour la saison 2019

Quel est votre meilleur coup de la dernière année? Avoir accepté l'invitation du NPD de me présenter comme candidate pour Brome-Missisquoi.

De quoi êtes-vous le plus fier dans votre vie? De mes quatre filles qui se réalisent dans des domaines tellement différents, mais avec les mêmes valeurs et souci de l'autre que leur père et moi partageons.

Quel politicien, qui n’est plus en fonction, est un modèle pour vous? Dites-nous pourquoi? Jack Layton pour son charisme, ses valeurs humaines et sa vision réaliste d'une société juste et équitable pour tous.

Quel genre de véhicule conduisez-vous? Véhicule à essence

Quelle est votre devise? « Le problème n'est pas le problème. Le problème est ton attitude avec le problème. » -Jack Sparrow

Au cours de la dernière année, avez-vous fait un don à un organisme de bienfaisance? Oui

Quelle chanson écoutez-vous en boucle en ce moment? Aucune, j'aime la diversité.

Quelle est votre série télé préférée? Les enquêtes de Murdoch

Quel est votre premier emploi de jeunesse? Couturière des costumes aux Jeux olympiques de 1976

Quel est votre plaisir coupable? Écouter la télévision au lit.