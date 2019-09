Peu de familles ontariennes profiteront du plein crédit d’impôt pour les services de garde

Le gouvernement de Doug Ford avait prévu un crédit allant jusqu’à 6 000 $ par enfant de moins de sept ans pour les familles qui gagnent 20 000 $ ou moins. Pour bénéficier de ce crédit maximum, une famille doit dépenser au moins 40 % de son revenu en services de garde.

Bien que le crédit d’impôt soit destiné aux familles à faible revenu et de la classe moyenne, environ les deux tiers de l’enveloppe iront en fait à des familles dont le revenu est supérieur à la médiane, selon le rapport.

La structure du crédit est faite d’une façon qu'il va être très difficile pour quelqu’un de pouvoir avoir le maximum. Peter Weltman, directeur de la responsabilité financière de l'Ontario

Seulement 3 % des fonds seront déboursés aux familles à faible revenu.

Si on gagne plus d’argent, on a plus d’argent à dépenser en services de garde pour les enfants. Si on ne fait pas beaucoup d’argent, ça devient de plus en plus difficile à payer ces dépenses , affirme M. Weltman

Le directeur souligne également que les tranches de revenu ne sont pas indexées au taux d’inflation.

Alors que le revenu des familles augmente, ça se peut que le niveau du crédit va descendre , dit-il.

Les familles ontariennes ont payé le plus au pays pour des services de garde, après celles de la Colombie-Britannique : en Ontario, le coût moyen s’élevait à 12 800 $ l’an dernier, trois fois le montant payé en moyenne par les familles québécoises.

Au Québec, la province où ces services sont les plus abordables, les frais de garde étaient en moyenne de 4400 $ en 2018.