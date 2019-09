Le Bloc revient à la charge avec la langue et les immigrants

Yves-François Blanchet en a dit autant mardi matin à Montréal, depuis la place du Canada.

« Je me permets de lancer un aimable défi à mes estimés collègues des autres formations politiques qui se bousculent au Québec pour venir faire des actes de foi et des engagements nationalistes profondément sentis. […] Puisque vous avez cet engagement profond et cet amour pour le Québec dans votre ADN, je vous invite à vous engager maintenant à voter avec nous », a lancé le chef du Bloc.

Je n’en attends pas tant des libéraux, je pense qu’ils imploseraient avant d’y arriver. Yves-François Blanchet, chef du Bloc, à propos de l'appui à son nouveau projet de loi

Le projet de loi serait un calque de celui déposé par le député bloquiste Mario Beaulieu en novembre 2018. Les libéraux l’avaient bloqué avant même qu’il n’atteigne la Chambre des communes, en comité parlementaire, ce qui avait fait dire à M. Beaulieu qu’il s’agissait là d’un « détournement de démocratie ».

Le chef du Bloc n'a pas manqué de rappeler les accusations de racisme lancées à l'endroit du parti souverainiste à l'occasion du dépôt de ce projet de loi.

Que proposait-on à l’époque? « Essentiellement ceci, a lancé M. Blanchet, mardi matin : déjà, une personne voulant être reçue comme immigrante au Canada doit passer un test soit en français soit en anglais démontrant sa maîtrise raisonnable d’une des deux prétendues langues officielles du Canada. Mario a donc déposé un projet de loi qui dit qu’en toute logique, puisque le français est la seule langue officielle au Québec, […] ne serait-il pas normal qu’au Québec, quelqu’un qui fait la demande passe le test en français? »

Le Bloc compte donc déposer un nouveau projet de loi qui va dire essentiellement la même chose. « Avec un argument supplémentaire : il faut donner une maîtrise minimale du français aux dizaines de milliers de personnes que le Québec accueille chaque année », a ajouté M. Blanchet.

Que ferait-on si une personne est incapable d’apprendre le français ou n’a pas une maîtrise suffisante de la langue?

« Il y a plusieurs scénarios lorsque cela se produit, a répondu M. Blanchet. Soit plus de temps, une insistance aimable particulière pour aller compléter le processus. Il faut commencer par ça. Comme on le disait hier, on n’est pas les tenants de commencer à renvoyer les gens chez eux. »