Danny Boudreau « aime travailler avec les autres » 

Beauséjour est un nouveau projet de duo qui a vu le jour alors que Danny Boudreau participait à une tournée dans l’Ouest.

La chanteuse manitobaine Jocelyne Baribeau lui a proposé d’écrire des chansons pour son prochain album solo, qui s’est rapidement transformé en album duo.

On a commencé à écrire et après quelques chansons elle m’a dit : "Je n’ai pas l’impression que c‘est un album pour moi, j’ai plus l’impression que c’est un album de duo, aurais-tu envie qu’on fasse un disque?"

Danny Boudreau, auteur-compositeur-interprète