Une stratégie nationale contre les commotions cérébrales

Un comité consultatif constitué d'experts cliniciens devra être mis en place dans les prochains mois, assure la ministre de la Santé et des Services sociaux Danielle McCann, sans pouvoir donner plus de détails sur l’échéancier.

Si les plans d’actions et protocoles déjà existants sont plus souvent orientés vers les jeunes et les sportifs, la nouvelle stratégie promet de cibler l’ensemble de la population.

Les personnes âgées, il faut qu’elles soient incluses dans cette stratégie. Le problème des chutes, c’est le plus important problème avec les erreurs de médicaments. Danielle McCann

Une fois élaborée, la stratégie inclura des volets sur la prévention des commotions cérébrales et la prise en charge des commotionnés. L’objectif est que les besoins de la population soient en adéquation avec l’offre de service par le réseau de la santé.

La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, lors de l'annonce. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

La démarche permettra d'intervenir de façon concertée afin d’assurer, pour tous, une prise en charge au bon moment, par le bon professionnel , estime Danielle McCann.

Une campagne de sensibilisation sur la gestion des commotions cérébrales sera également lancée cet automne. Elle encouragera les personnes présentant des symptômes de commotion cérébrale à consulter un professionnel de la santé.