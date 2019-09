Drogue au chantier Romaine : plus de 200 interventions depuis le début des travaux

Depuis 2009, une trentaine d'individus ont été expulsés du chantier hydroélectrique pour ces raisons. Des accusations criminelles ont aussi été déposées contre des travailleurs à travers les années.

Hydro-Québec ne tolère aucune drogue sur ses installations et l’ensemble des employés en sont informés, affirme le porte-parole de la société d’État, Francis Labbé. Il ajoute qu’Hydro-Québec dispose des ressources pour mener des enquêtes et pour procéder à des arrestations.

On a notre sécurité corporative, un genre de corps de police d’Hydro-Québec, qui surveille et qui a les pouvoirs pour faire des saisies et procéder à des arrestations au besoin. On a aussi une cellule s’il faut emprisonner quelqu’un le temps que la Sûreté du Québec ou la GRC arrivent.

Même si Hydro-Québec doit parfois avoir recours à la justice pour empêcher la possession, le trafic et la consommation de drogues sur ses installations, la société d’État mise avant tout sur la prévention.

Francis Labbé explique que beaucoup d'efforts sont déployés pour faire de la prévention, notamment sur des chantiers isolés comme celui de la Romaine.

On offre de l’accompagnement. Il y a un travailleur social qui est sur place. On a des services téléphoniques confidentiels, des psychologues. Francis Labbé, porte-parole d'Hydro-Québec

Ces ressources permettent non seulement d’aider les travailleurs qui ont des dépendances, mais aussi ceux qui ont d’autres problèmes, comme la solitude ou la dépression, qui pourraient les inciter à consommer.

Avec les informations de William Phénix