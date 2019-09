Une lettre de Fred Pellerin à ses compatriotes de Saint-Élie-de-Caxton

Fred Pellerin commence sa lettre en demandant de ne pas la diffuser dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les déboires entre le conteur et la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton ont toutefois beaucoup retenu l’attention ces derniers mois et le contenu de la lettre nous a été révélé.

Dans la lettre de deux pages, le Caxtonien parle notamment de fierté, de solidarité et de l'importance de s'impliquer.

Extrait de la lettre de Fred Pellerin à ses concitoyens Photo : Radio-Canada

Récemment, le conteur a confirmé qu’il n’allait pas s’associer à la Municipalité pour renouveler la bande audio des contes diffusée durant les balades en carrioles de la Féérie de Noël. Fred Pellerin et ses partenaires ont aussi abandonné l’idée de construire une salle de spectacle dans le village.

La vie de la Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton a été marquée ces derniers mois par de nombreux conflits qui ont rebondi sur la place publique. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Bouchard

Fred Pellerin souhaite aussi rappeler qu’il n’est pas le seul à avoir des problèmes avec la Municipalité.

Dans la crise qui secoue notre monde, on aura vu ma face beaucoup trop souvent alors que le problème est vaste et complexe et qu’il touche un paquet de monde. Il est important de le savoir. Pour éviter de voir dans tout ça qu’un simple conflit personnel , écrit-il.

L’appareil municipal a notamment été marqué ces derniers mois par des démissions. Le maire a aussi fait l’objet de critiques, de la part des citoyens pour sa gestion d’une tempête hivernale qui avait entraîné des pannes de courant.

Les gens rencontrés à Saint-Élie-de-Caxton mardi nous ont dit avoir apprécié ce geste de la part de Fred Pellerin, une personne qu’ils estiment beaucoup.

D’autres ont préféré ne pas commenter, parce qu’ils souhaitent que cette tempête se calme et ne veulent pas l’alimenter.

Le maire de Saint-Élie-de-Caxton, Robert Gauthier, n’a pas retourné nos appels et lorsque nous nous sommes présentés à son bureau mardi après-midi, il a refusé de nous rencontrer.

D'après les informations de Marie-Pier Bouchard