En route vers un 14e marathon de Boston pour Sébastien Roulier

Le coureur sherbrookois a franchi la ligne d'arrivée du 42 km, qui avait lieu dimanche, en un peu moins de 3 h 14 tout en poussant dans un Kartus Samuel Camirand, un jeune atteint d'une maladie neurodégénérative.

C'était mon objectif numéro un d'avoir ma qualification pour le marathon de Boston qui est de 3 h 20 pour mon âge qui est de 45 ans. Je visais de battre mon propre record, mais les conditions étaient un peu plus difficiles avec le nouveau parcours. C'était aussi probablement à cause le poids du Kartus qui était assez important , a-t-il raconté à Par ici l'info.

Le duo n'a pas réussi à battre son record Guinness du marathon en duo établi à Montréal l'an dernier.

Le coureur est un habitué des marathons. À ce jour, sa feuille de route en compte pas moins que 58. Mon but maintenant, c'est d'amener des gens qui n'ont pas la chance de profiter du marathon de Boston et de leur faire profiter de tous les spectateurs, de leurs encouragements sur le parcours de 42 km à Boston qui reste la course, en Amérique du Nord, que tout le monde veut faire.

Ce ne sera pas la première fois que la l'athlète participera à cette prestigieuse course. Au total, Roulier a pris le départ du marathon de Boston à 13 reprises. En avril dernier, Roulier l'avait couru en poussant Marie-Michèle Fortin dans un kart.

En attendant de courir dans les rues de Boston, Sébastien Roulier représentera le Canada lors des Championnats mondiaux de 24 heures à la fin octobre à Albi en France.