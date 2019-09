Une collection de monnaie du Séminaire de Sherbrooke évaluée à 400 000 $ mise à l'enchère

C'est le père Marcotte qui a commencé à collectionner à l'époque plusieurs pièces. Il y avait plusieurs autres collectionneurs au Séminaire. Il y a eu un musée à une certaine époque qui n'a pas duré très longtemps. C'est une collection vraiment très difficile à évaluer. À la base, on l'avait évaluée à 400 000 $. On croit que ça va dépasser nos attentes , explique la directrice des événements Encans Champagne, Catherine Lefrançois.

Les enchères commenceront ce week-end. C'est la partie 1 de la collection qui comprend 700 pièces qui sera en vente. Il va y avoir aussi la partie 2, 3 et 4 qui suivront en octobre et novembre. Dans la première partie, ce sera de la monnaie canadienne et américaine avec des médailles militaires.

Suivront par la suite, les collections de jetons, de billets de banque et mondiale.

Pièces rares

Des pièces très rares figurent dans cette collection. Des pièces qu'on n'a jamais vues sur le marché. Entre autres, une médaille indienne qui est la grandeur d'une main qui date de 1872. Il y en a eu seulement 25 de produites dans ces années-là. Les autres que l'on connaît sont dans des musées. C'est extrêmement rare, pour le commun des mortels, d'en avoir. Elle va probablement retourner dans un musée , espère Mme Lefrançois.

La mise de départ pour cette pièce est de 6000 $. Je crois qu'avec tous les collectionneurs qui sont sur cette pièce, on pourrait être très surpris. Tout va se vendre et vite. On a fait des évaluations et on a fait des prix qui sont ceux du marché.

L'entreprise soutient que cette mise aux enchères suscite l'intérêt partout dans le monde. Des collectionneurs, des musées, ça afflue de partout en ce moment. C'est du jamais vu. Il y a des gens d'inscrits qui viennent du Royaume-Uni, de la France, des États-Unis. Les gens veulent des pièces qui sont convoitées , dit-elle.

On espère vraiment que ça retourne dans les musées canadiens. Le dernier encan du genre qu'on avait eu, le musée de la Banque du Canada était venu pour miser sur les enchères. On espère que les pièces vont rester ici pour notre plaisir. Catherine Lefrançois, Encans Champagne

Il est possible de voir les pièces qui seront mises en vente sur le site internet de l'entreprise Enchères Champagne.