Verra-t-on une rencontre Trump–Rohani à l’ONU?

Alors que s’ouvre la 74e Assemblée générale des Nations Unies à New York sur fond de tensions entre l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis, la diplomatie de couloirs s’active pour tenter de trouver une issue pacifique à la crise.

La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont blâmé l’Iran, jugeant le régime de Téhéran responsable des attaques du 14 septembre contre des installations pétrolières saoudiennes.

Cela n'a pas empêché le président français, Emmanuel Macron, devenu de facto un intermédiaire entre Washington et Téhéran, de multiplier ses efforts en vue de diminuer la tension. Lundi, il a rencontré Donald Trump et son homologue iranien Hassan Rohani à New York.

Mais le suspense demeure entier quant à la possibilité d’une rencontre en tête à tête entre les deux hommes.

Gérard Araud, ancien ambassadeur de la France à l’ONU puis aux États-Unis, est un fin connaisseur des arcanes des Nations unies et a suivi de près le dossier iranien.

Nous lui posons trois questions pour évaluer les chances de succès d’une médiation.

L’ONU semble le théâtre parfait pour régler des différends comme celui entre l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis. Est-ce que quelque chose peut s’y passer ou bien n’y verra-t-on que de la rhétorique?

Gérard Araud – D'une certaine manière, New York aujourd'hui, ce n'est pas les Nations unies. Pour l'Iran, c'est l'endroit où par hasard vous aurez le président iranien et le président américain. Dans la même ville. Et le président français. Donc, on peut se dire : « Est-ce que ce sera l'occasion de mettre les gens dans la même pièce pour essayer pour essayer d'avancer? »

Parce que c'est vraiment une occasion qui ne se reproduit qu'une fois par an. D'abord, il faut se rappeler que les États-Unis ont déclaré une guerre économique à l'Iran en sortant de l'accord nucléaire. Ils ont imposé des sanctions absolument incroyables contre l'Iran. L'Iran va perdre 9 points de PIB en 2019. L'Iran est dans les cordes. Comme on pouvait s'y attendre, les Iraniens, pour réagir, ne peuvent pas réagir contre les États-Unis qui sont trop forts. Donc, ils réagissent contre les voisins alliés des États-Unis et notamment l'Arabie saoudite qui n'a eu de cesse de pousser les États-Unis au crime contre l'Iran.

Est-ce que c'est le moment de négocier? Trump est prêt à négocier. Vous savez Trump, on l'a vu avec Kim Jong-un, je suis sûr qu'il serait prêt à négocier, à rencontrer Rohani. Et c'est d'ailleurs le calcul d'Emmanuel Macron : d'essayer de rapprocher les deux hommes.

Le problème, c'est plutôt du côté iranien. J'ai rencontré il y a deux ou trois mois le ministre Zarif, le ministre des Affaires étrangères, et je lui ai posé la question. Je lui ai dit : « Mais pourquoi vous ne faites pas comme les Nord-Coréens? » Et il me dit, mais le problème est que ne nous sommes pas la Corée du Nord et nous craignons l'humiliation de rencontrer un président imprévisible.

Les Iraniens sont des gens sérieux. C'est un régime abominable, mais ses dirigeants sont sérieux et veulent faire un sommet à l'ancienne, c'est-à-dire que tout est préparé avant le sommet pour que le sommet soit l'occasion d'avoir un accord déjà préparé. Ce n'est pas la méthode Trump.

Et, récemment, le guide suprême à Téhéran a dit « pas de négociations avec les Américains » si les Américains maintiennent leurs sanctions. Donc, tout est possible. Je doute qu'il y ait une rencontre entre Trump et Rohani. Mais je sais que mon président va faire de son mieux pour essayer d'amener les deux hommes dans la même pièce.

L'ex-ambassadeur de la France à l'ONU, Gérard Araud, doute qu'une rencontre Donald Trump–Hassan Rohani ait lieu cette semaine à l'ONU. Photo : Getty Images

Lorsque Donald Trump a traversé la frontière pour se rendre en Corée du Nord, il avait lancé une invitation à Kim-Jong-un en disant « puisque je serai dans le coin ». Ce sera un peu le cas cette semaine pour Trump et Rohani ; l’occasion serait belle…

Gérard Araud – Tout à fait. Mais, vous savez, je me souviens en 2017. C'était la première Assemblée générale de Trump et la première de Macron. Trump fait un discours extrêmement violent contre l'Iran. Mais une heure plus tard, il appelle Macron. J'étais avec Emmanuel Macron. Et il dit à Macron: « est-ce que tu peux dire à Rohani que je veux le rencontrer? » Donc, Emmanuel Macron appelle Rohani. Le président iranien lui dit : « Je ne peux pas. Mon pays vient de se faire insulter à la tribune. Je ne peux pas ».

Parce qu'en plus, en Iran, le système est un système avec plusieurs centres de pouvoir. Le président iranien n'est pas la personne la plus puissante du système. Donc, il ne peut pas le décider lui-même. Et, évidemment, c'est au guide suprême de donner son aval. Donc, c'est bien la preuve que Trump, et d'ailleurs il l'a dit publiquement déjà, que Trump est prêt à rencontrer les Iraniens sans condition. C'est plutôt du côté iranien que les Iraniens demandent un geste notamment en ce qui concerne la suspension des sanctions.

Donc, ce qu’il faut surveiller, au-delà des grandes déclarations tonitruantes, c’est la diplomatie de couloirs?

Gérard Araud – Oui, c'est ça. Avec la diplomatie de couloir, il peut y avoir des surprises. Trump avait proposé en 2017 à Rohani une rencontre secrète. C'est ce que Macron avait transmis. Cela étant, rien n'est vraiment secret. Une rencontre entre le président iranien et le président américain, on imagine mal que ça reste secret. Mais voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et à ce jeu-là, un peu par défaut, Emmanuel Macron est l'homme qui peut essayer de faire le « go between », comme on dit en français. Et d'ailleurs il a essayé de le faire au sommet du G7 à Biarritz en faisant venir Zarif le ministre iranien pour avoir des contacts avec le G7.