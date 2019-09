La crise des surdoses ouvre le bal du congrès de l'Union des municipalités

Le gouvernement de la Colombie-Britannique octroie 3 millions et demi de dollars pour aider les petites municipalités les plus touchées par la crise des opioïdes. La ministre provinciale de la Santé mentale et des toxicomanies, Judy Darcy en a fait l’annonce à Vancouver lors de l’ouverture du 116 e congrès annuel de l'Union des municipalités de la C.-B. où la crise des opioïdes figurait en tête de liste de l'ordre du jour.