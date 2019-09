Internet et canola : au sommet des priorités électorales des agriculteurs ontariens

Après les sourires et les poignées de mains au Concours international de labour la semaine dernière , les candidats aux élections fédérales doivent maintenant prendre des engagements clairs pour soutenir l’industrie agricole, selon de nombreux fermiers ontariens. L’accessibilité à internet large bande en milieu rural et le boycottage du canola canadien par la Chine sont au coeur des préoccupations.

L’impatience est palpable dans le milieu agricole alors que plusieurs fermiers peinent encore à pouvoir compter sur une connexion internet rapide et fiable.

La Fédération de l'agriculture de l’Ontario indique que les investissements d’Ottawa dans ce sens sont les bienvenus, mais qu’il reste beaucoup de travail à faire.

Il y a tout le temps un obstacle en quelque part, c’est jamais le même et ça n’avance pas. Donc, on aimerait bien que les obstacles soit éliminés et qu’on aille de l’avant. Raymond Vézina, secrétaire-trésorier, Fédération de l’agriculture de l’Ontario

Avec les changements technologiques, Internet devient essentiel pour les agriculteurs selon leur fédération. Photo : Reuters / Todd Korol

La FAOFédération de l'agriculture de l'Ontario demande à ce que le prochain gouvernement élargisse les critères d'admissibilité au programme d’aide de 750 M $ du CRTC qui appuie des projets visant à connecter plus de Canadiens à la large bande.

Les critères sont tels, soutient la FAO, qu’au moins 100 000 familles du sud de la province ne pourront pas en profiter.

L’accès à une connexion rapide et fiable est devenu nécessaire pour les fermiers, rappelle pour sa part la Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario.

Plusieurs cultivateurs utilisent des programmes de gestion des sols et d’enregistrements de données qui nécessitent une connexion internet. Leur réseau est souvent trop lent pour la quantité de données à transmettre. Paul Bootsma, directeur de service régional, Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario

Alors que les Canadiens achètent de plus en plus en ligne, il importe aussi aux fermiers d’utiliser la toile pour se faire connaître et vendre leurs produits.

Une connexion lente représente pour eux un défi de plus dans ce sens.

Canola : les victimes d’une crise diplomatique

Ben Krause, de Nipissing Ouest, prévoyait cultiver 120 acres de canola cet été.

Il a complètement renoncé à ce plan depuis que la Chine a bloqué les importations de canola canadien.

Le bras de fer politique entre Ottawa et Pékin a fait chuté le prix, rendant cette culture beaucoup moins rentable, selon M. Krause.

Je pense que les politiciens canadiens pourraient négocier de manière plus ferme et plus proactive au lieu de fuir le problème. Ben Krause, agriculteur de Nipissing Ouest

Le prix du canola a chuté de 12 % au cours des dernières semaines et rien n’indique qu’il remontera de sitôt. Photo : Shutterstock

La Fédération des producteurs céréaliers de l’Ontario réclame un fonds d’aide destiné aux cultivateurs pour pallier leurs pertes de revenus découlant de disputes commerciales entre le Canada et des pays importateurs.

La Fédération des agriculteurs chrétiens de l’Ontario demande aussi, des compensations financières comme on voit dans plusieurs autres industries lorsque ce genre de situation survient , précise Paul Bootsma.

Dans l’épineux dossier du canola, le chef conservateur, Andrew Sheer, a indiqué que s’il est élu à la tête du pays, il veut contre attaquer en retirant les fonds canadiennes de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures.

Chez les libéraux, le ministre de l’agriculture a officiellement demandé une rencontre avec la Chine devant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour contester la décision du gouvernement chinois.

Plus de programmes d’aide financière

Les fermiers sont aussi nombreux à souhaiter des partis politiques fédéraux qu’ils s’engagent à multiplier les programmes d’aide financière dans le milieu agricole, particulièrement en ce qui a trait à la relève.

Tom Evans participe régulièrement à des compétitions de labour. C’est une façon pour lui de maintenir un lien avec le milieu agricole sans nécessairement y œuvrer. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

Tom Evans a grandi sur une ferme et rêve d’y retourner gagner sa vie.

Mais pour le moment, c’est tout simplement impensable financièrement pour lui.

Je ne sais pas comment ils [les futurs élus] pourront aider, mais il y a définitivement un problème à régler pour que la prochaine génération d’agriculteurs puisse se payer des terres agricoles. Tom Evans, amateur de labour et résident de Wingham

M. Evans estime que dans sa région, dans le comté de Bruce, le prix des terres a triplé dans les 10 dernières années.

La FAOFédération de l’agriculture de l’Ontario souhaite aussi qu’Ottawa en fasse davantage pour faciliter une relève dans l’industrie.

Ça serait important que le gouvernement voit ça d’un autre oeil pour aider les jeunes à reprendre les fermes existantes. Raymond Vézina, secrétaire-trésorier, Fédération de l’agriculture de l’Ontario

Contrôle plus strict sur le bœuf canadien

Raymond Vézina, de la FAOFédération de l’agriculture de l’Ontario , croit également que le prochain gouvernement fédéral devra protéger davantage la réputation du bœuf canadien.

L’appellation « produit du Canada » doit être plus restrictive , selon lui.

Raymond Vézina et son fils élèvent des bœufs sur leur ferme à Nipissing Ouest. Photo : Radio-Canada / Mathieu Grégoire

En vertu du règlement actuel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, « Les animaux sont considérés canadiens s’ils sont nés, ont été élevés et ont été abattus au Canada ». Les bovins d’engraissement profitent d’une exception alors que les bêtes doivent séjourner en sol canadien un minimum de 60 jours avant d’être abattues ici pour être considérées canadiennes.

Or, il faut en moyenne 500 jours pour élever un bœuf.

C’est donc dire qu’il suffit qu’il ait passé 2 mois sur 17 au pays pour qu’il soit considéré comme un produit du Canada.

Les bœufs devraient être au Canada au moins deux à trois fois plus longtemps, selon M. Vézina, pour être considérés Canadiens.

Comme ça, on pourrait reconnaître tout de suite les animaux qui ont été élevés ailleurs dans des conditions qui ne sont pas comme les nôtres. Les gens seraient alors plus tentés, je crois, vers les produits canadiens. Raymond Vézina, secrétaire-trésorier, Fédération de l'agriculture de l’Ontario

Les agriculteurs ontariens espèrent que leurs doléances trouveront leur place dans la liste des priorités de leurs candidats locaux et de leur chef.