L’Alberta renouvelle ses engagements envers la Confédération des Pieds-Noirs

« Au nom du peuple et du gouvernement albertain, je veux réaffirmer mon engagement à travailler ensemble pour atteindre la réconciliation et la prospérité », a expliqué le premier ministre albertain, lundi, lors de la cérémonie de ratification sur la réserve de la Nation Sisiska.

C’est dans cet esprit qu’il a renouvelé le protocole d’entente avec la CPN et les trois nations qu’elle représente, soit la Nation Sisiska, la Nation Piikani et la tribu des Blood.

Cet accord prévoit que la CPN et le gouvernement se rencontreront régulièrement pour faire avancer des projets communs, notamment en éducation, en économie et en environnement. Le premier ministre sera présent à ces rencontres au moins une fois par an.

Le chef de la tribu des Blood, Roy Fox, croit que l’accord signé lundi est sensiblement le même que celui signé en 2017. Il se dit toutefois encouragé par cette démonstration de bonne foi du gouvernement conservateur.

« Nous croyions que c’était nécessaire de réaffirmer notre engagement à travailler ensemble et à se partager de l’information, afin [....] d’accomplir davantage de choses », dit-il.

Il espère que cela permettra, entre autres, de financer des initiatives pour protéger les langues algonquiennes, comme le Siksikáí’powahsin, de l’extinction.

Le ministre des Relations avec les autochtones, Ric Wilson, se réjouit de son côté du potentiel de l’accord pour impliquer les Premières Nations dans des projets économiques, notamment dans le secteur du pétrole.

« Nous voulons qu’ils soient nos partenaires dans la prospérité », souligne-t-il.

Le gouvernement néo-démocrate avait investi 375 000 $ dans la mise en place de l’accord en 2017. Le gouvernement actuel ajoute 200 000 $ cette année pour son renouvellement.

Le protocole d’entente restera valide tant que les deux parties souhaitent le maintenir actif.

La Confédération des Pieds-Noirs représente 22 000 membres dans le sud de l'Alberta. Environ 23 000 autres membres vivent sur le reste de son territoire traditionnel, au Montana et en Saskatchewan.

Avec les informations d'Emilie Vast