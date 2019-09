Christian Lapointe finaliste pour le prestigieux prix Siminovitch

Le prix de théâtre, qui alterne sur un cycle de trois ans pour honorer des contributions dans différents champs de la création théâtrale, soulignera cette année l'excellence dans la mise en scène.

Le comité organisateur du prix de théâtre mentionne par ailleurs que la codirectrice et le codirecteur artistiques du Theatre Replacement de Vancouver, Maiko Yamamoto et James Long, forment la première équipe à se partager une place sur la courte liste de finalistes.

Ravi Jain, directeur artistique du Why Not Theatre à Toronto, et Christian Barry, cofondateur et codirecteur artistique de la compagnie 2b à Halifax, se retrouvent aussi sur la liste.

La personne gagnante, dont l'identité sera dévoilée le 21 novembre lors d'une cérémonie au Centre national des arts d'Ottawa, recevra 75 000 $ et choisira une personne protégée qui obtiendra 25 000 $.