La STS peine à desservir l’ensemble de son territoire

Radio-Canada a fait un comparatif entre les sociétés de transport des villes de Saguenay, Trois-Rivières et Sherbrooke. Pour une population similaire, Saguenay doit couvrir 1166 km 2 de territoire comparativement à 366 km 2 pour Sherbrooke et 289 km 2 pour Trois-Rivières.

La direction de la Société de transport du Saguenay (STS) reconnaît que son principal défi est de couvrir un territoire presque trois fois plus grand que Sherbrooke et Trois-Rivières. Elle affirme que c’est l’une des raisons qui l’empêche d’assurer un meilleur service de nuit.

Des trois sociétés de transport comparées, celle du Saguenay est la seule à offrir des circuits ruraux.

Nouveau partenariat avec le CIUSSS

La STSSociété de transport de Saguenay est en pourparlers avec le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux pour développer un possible partenariat afin d'accomoder les employés du centre hospitalier.

On veut arriver avec une offre améliorée pour les employés du centre hospitalier de Chicoutimi et on voit que le CIUSSS a beaucoup d’intérêt pour amener des changements au niveau du transport des employés , explique le directeur de la Société de transport du Saguenay, Jean-Luc Roberge.

Ce dernier a confirmé que ce partenariat est l'une des priorité de la STSSociété de transport de Saguenay

