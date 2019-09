Un homme de Saskatoon redonne une deuxième vie aux vieilles machines à écrire

Le travail à temps partiel de Thom Cholowski le tient très occupé ces jours-ci. Le résident de Saskatoon est l’un des rares réparateurs de machines à écrire et ses compétences uniques sont demandées partout en Amérique du Nord.

Thom Cholowski se passionne pour l'histoire et les antiquités depuis son enfance.

Son amour pour les machines à écrire a débuté lorsqu'il a acheté une dactylo utilisée par les télégraphistes du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP). Une machine qu’il qualifie d’incroyablement rare.

Elle ne tape qu'en majuscules parce qu'il n'y a pas de minuscules en morse. C'était très spécifique aux gares. Quand le chemin de fer a supprimé la communication en morse, ces machines sont devenues inutilisables à l'extérieur du monde ferroviaire. Personne ne s'est donc donné la peine de les sauver , mentionne M. Cholowski.

Cette machine à écrire du Chemin de fer Canadien Pacifique des années 1930 écrit seulement en majuscules. Photo : Chanss Lagaden/CBC

Il a commencé à restaurer la dactylo du CFCPChemin de fer Canadien Pacifique , puis il a réparé une autre machine à écrire, et une autre, et une autre, et une autre. Le mot s’est rapidement répandu qu’il était la personne à contacter pour réparer une machine à écrire.

Des machines en mauvais état

Souvent couvertes de dizaines d'années de saleté, les machines à écrire sur lesquelles Thom Cholowski travaille sont généralement en mauvais état.

Les gens fumaient autour de ces machines, alors la nicotine est un problème majeur. Elle colle à la peinture et au métal. C'est très difficile à enlever. Thom Cholowski

Lorsqu'il reçoit une machine, il la démonte à l'aide d'outils spéciaux, nettoie chaque composant et remplace les pièces manquantes ou cassées.

Certains des composants ont plus de 100 ans et il est impossible de trouver des pièces existantes. M. Cholowski fabrique donc lui-même les pièces de remplacement.

Thom Cholowski ne garde pas les machines à écrire qu'il trouve. Il les répare et les vend. Photo : Facebook : @lovesoulpaper

Une fois la machine remontée, la dernière étape consiste à polir à la main le boîtier et à nettoyer les clés. Thom Cholowski ne repeint pas les machines. Il préfère conserver les couleurs originales, car elles reflètent l'époque à laquelle elles ont été construites.

Plusieurs heures, voire plusieurs semaines, lui sont nécessaires pour réparer une machine à écrire. Tout dépend de l'étendue des dommages et la complexité de la machine.

Une façon de « décrocher »

Selon M. Cholowski les gens redécouvrent les machines à écrire et s'en servent comme moyen de « décrocher ».

Ce sont des machines très personnelles. Vous n'êtes pas branché à Internet. Vous ne faites pas partie d'une communauté. C'est vous et la machine , dit-il.

Les amateurs de vieilles dactylos peuvent s’en procurer assez facilement et souvent à bon prix. Cependant la plupart d'entre elles ne fonctionnent pas, croit M. Cholowski.

Ses machines à écrire restaurées coûtent entre 200 $ et 400 $. Certaines de ses pièces de collection se vendent plus de 2000 $.

Mais, comme l'a prouvé Thom Cholowski, une machine à écrire peut durer toute une vie si elle est bien entretenue.

Avec les informations de CBC