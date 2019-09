Elisabeth May en tournée dans les Maritimes pour le Parti vert du Canada

Elisabeth May fait sa tournée dans les provinces des Maritimes au cours des trois prochains jours.Cet après-midi elle était à Fredericton pour annoncer l’engagement de son parti dans la cause pour la santé mentale.

Selon Elisabeth May, les Verts ont de bonnes chances dans le coin de Fredericton et des chances « qui sont réalistes ».

Avec le virage vert qu'à pris certaines régions des Maritimes, la chef du parti de sent confiante. Au Nouveau-Brunswick, on compte trois députés verts tandis qu'à l'Île-du-Prince-Édouard, on en accumule pas moins de huit.

Le Parti vert du Canada (PVC) compte bien profiter de cet élan pour toucher davantage de personnes en vue des élections fédérales d'octobre.

Jonathan Richardson, ancien représentant de l’Atlantique sur l’exécutif national du NPD, devient membre du Parti vert. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick David Coon fait le pari qu’il y aura deux verts qui remporteront au Nouveau-Brunswick. Il est assuré que l'élan des verts ne sera pas ralenti durant les élections fédérales.

De l'espoir pour les verts au Nouveau-Brunswick

La candidate de la circonscription de Fredericton, Jenica Atwin, a eu la chance de faire campagne au bras d'Elisabeth May durant son passage dans la région, lundi.

Elizabeth May a fait campagne avec sa candidate dans la circonscription de Fredericton. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Rien n'est impossible. Je suis vraiment optimiste avec les prospects. L'avenir pour le Parti vert au niveau fédéral ici, au Nouveau-Brunswick. Nous avons les candidats et aussi dans chaque circonscription bien sur , avance la chef du PVCParti vert du Canada .

La candidate Jenica Atwin croit aussi avoir de bonnes chances dans le coin de Fredericton et elle soutient que la venue de Mme May était bienvenue des gens de la région, qui sont venus par dizaine pour les rencontrer.

La chef du Parti vert du Canada, Elisabeth May, la candidate de la circonscription de Fredericton, Jenica Atwin et le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon. Photo : Facebook / @electjenica

Toute l'énergie est positive. J'aime le momentum qu'on expérience ici à Fredericton. Je suis excitée des résultats du 21 octobre , souligne Mme Atwin.

Plusieurs curieux étaient de passage pour poser des questions aux deux politiciennes, d'autres sont venus habillés de vert simplement pour les encourager.

[...] je vais faire les autres événements avec les autres candidats du Nouveau-Brunswick parce que nous avons les espoirs réalistes d'avoir une percé au niveau fédéral ici, au Nouveau-Brunswick , souligne Elisabeth May.

La chef du Parti vert du Canada était aussi de passage à Moncton. Elle prenait la route pour Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard plus tard en journée lundi. Elle prévoit ensuite être à Sackville mardi et mercredi, elle conduira en direction de la Nouvelle-Écosse.

Selon le reportage de Wildinette Paul