Profondes divisions au sein d'un conseil municipal ontarien

À la suite d’une enquête portant sur des faits survenus entre le 4 mars et le 15 mai, le réseau Expertise for Municipalities (E4M) — l'auteur du rapport — recommande notamment une réprimande et une suspension de salaire pendant un mois pour le maire Dan Marchisella.

Le maire est accusé entre autres d’avoir effectué des tâches qui reviennent plutôt aux fonctionnaires de la Ville, ce qui est interdit par le Code de conduite municipal, et d’avoir dévoilé des informations confidentielles à Levon Nazarian, le propriétaire de l’ancien Centre Algo.

E4M recommande également que le conseiller municipal Chris Patrie ne reçoive pas de salaire pendant une période de huit mois et que le conseil municipal exige sa démission.

L’élu aurait agi contre les intérêts du conseil municipal et dans son propre intérêt en tentant de persuader la Ville d’Elliot Lake de construire un nouveau complexe résidentiel et commercial près de ses propres établissements commerciaux.

L’enquête a été lancée à la suite de la 23 plaintes émanant de sept personnes différentes et de 102 infractions au Code de conduite municipal ou à la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux.

Six des sept membres du conseil municipal étaient visés par une ou plusieurs des accusations en question. Le seul élu municipal épargné est le conseiller Tom Turner.

Les conseillers Ed Pearce et Chris Patrie feront d'ailleurs face à la justice pour certaines de leurs infractions.

Plusieurs des accusations portées à l’égard des élus ont toutefois été jugées non fondées.

L’avenir de l’ancien terrain du Centre Algo au cœur de la controverse

Dans son rapport de 31 pages, E4M explique que les accusations auxquelles faisaient face les élus découlaient de la décision de la Ville d’Elliot Lake d’acheter le terrain de l’ancien Centre Algo dont l’effondrement partiel a fait deux morts en 2012.

Le rapport fait état d’une série de rencontres qui ont été tenues par les élus pour discuter de l’achat du terrain et au cours desquelles des tensions entre les membres du conseil municipal se sont fait remarquer.

Certaines des plaintes reçues par le bureau du commissaire à l’intégrité portent d’ailleurs sur des publications faites par certains élus locaux sur les médias sociaux et dans lesquelles leurs collègues se sentaient visés injustement.

Il est clair pour nous que le conseil municipal est fracturé. Rapport d’E4M

Ceux qui étaient opposés à l’achat [par la Ville du terrain du] 151, avenue Ontario n’ont pas eu gain de cause et se sont résolus à attaquer le processus et les personnes impliquées au lieu d’aller de l’avant à l’unisson et de soutenir une décision prise convenablement par le conseil municipal , peut-on lire dans le rapport.

L’achat par la Ville du terrain de l’ancien Centre Algo a été approuvée à la suite d’un vote serré de 4 contre 3.

Une partie du terrain a été revendu à un promoteur de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Frédéric Projean

En ce moment, le conseil municipal est profondément divisé, et cela aux dépens de la population qu’il sert , disent les auteurs du rapport d’E4M, qui ajoutent d’ailleurs qu’ils s’attendent toujours à davantage de plaintes de conseillers municipaux à l’endroit de leurs collègues.

Nous aimerions rappeler aux membres qu’il n’y a qu’une seule raison pour laquelle ils occupent leurs fonctions, celle de servir fidèlement les contribuables d’Elliot Lake. Rapport d’E4M

Le coût de l’enquête, assumé par la Ville, était estimé à 56 000 $ le 31 juillet.