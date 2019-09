La Ville veut racheter la Maison Pollack

« Il s’agit de la meilleure solution considérant l’état du bâtiment, non entretenu au cours des dernières décennies », a déclaré la Ville dans un communiqué.

Des démarches ont été amorcées en janvier pour en venir à une expropriation ou à une entente de gré-à-gré pour son acquisition.

Lundi, l'avocat François Marchand a déposé une requête pour forcer le propriétaire d'amorcer des travaux dans les 10 jours.

À défaut de quoi, l'avocat demande au Tribunal que la Ville de Québec puisse elle-même procéder à d'importantes rénovations.

La Maison Pollack est laissée à l'abandon depuis des années et la Ville n'a plus confiance au propriétaire pour son entretien. Il a déjà reçu plus de 15 000 $ en constats d'infraction en raison de l'état de délabrement de l'immeuble.