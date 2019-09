Saisie record de fentanyl à Red Deer

La GRC de Red Deer a effectué, à la fin du mois d'août, la plus grande saisie de fentanyl de l'histoire de la ville à l'issue d'une enquête d'une quinzaine de jours qui a permis aux policiers de trouver plus de 2 kg de cette drogue.

La valeur totale de la saisie est évaluée à environ 700 000 $ en drogues de différents types, en argent comptant et en véhicules.

En plus de la saisie record de fentanyl, les policiers ont récolté plus de 1000 grammes de cocaïne, dont 681 grammes d’agent de coupe à base de cocaïne, de même que 82 000 $, et 5 véhicules.

Pour l'agent Étienne Bergeron, cette prise est très significative, car il ne faut que très peu de fentanyl pour faire des ravages.

Si cette quantité s’était retrouvée dans la ville, l’effet aurait été dévastateur. Étienne Bergeron, agent de la GRC de Red Deer

Selon la mairesse de Red Deer, Tara Veer, ces prises sont une bonne nouvelle.

« Le trafic de drogue ne sera pas toléré dans notre communauté et nous sommes aujourd'hui plus en sécurité grâce à cette saisie », a-t-elle déclaré.

Tara Veer, la mairesse de Red Deer. Photo : Radio-Canada

Red Deer est une plaque tournante régionale située à mi-chemin entre deux grands centres urbains Tara Veer, la mairesse de Red Deer.

L'enquêta été menée du 13 au 28 août. Elle a conduit à l'inculpation de trois hommes originaires du Grand Vancouver. Ils font face à 22 chefs d'accusation.

Deux personnes ont été libérées sous caution et comparaîtront en cour provinciale le 26 septembre.