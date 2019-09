Première analyse d'une importante source d'eau de Québec

Les deux étendues d'eau sont situées sur les terres du Séminaire de Québec, à une trentaine de kilomètres du lac Saint-Charles.

On est vraiment à l’extrémité nord du bassin versant, dans les montagnes, explique Mélanie Deslongchamps, directrice générale de l'Association pour la protection de l'environnement du lac Saint-Charles (APEL). Et même l'eau de ces lacs-là va finir par arriver éventuellement dans le lac Saint-Charles .

La Ville de Québec contribue au financement du programme de suivi de la qualité d'eau en partenariat avec l'APEL depuis bientôt dix ans. Le but est d'avoir des données comparables, compatibles et fiables.

La coordonnatrice scientifique à l'APEL, Sonja Behmel, explique les analyses qui y sont menées. La température de l'eau, l'oxygène, qui nous permet de définir l'habitat pour les poissons et l'état de vieillissement aussi du lac. On regarde évidemment aussi les éléments nutritifs comme le phosphore, l'azote .

La santé des lacs peut être affectée par les périodes de sécheresse prolongées l'été et le réchauffement de l'eau qui cause davantage d'algues. Il n'y a cependant pas que les changements climatiques qui peuvent avoir un impact sur les lacs. Les activités humaines aussi , comme l'épandage d'abrasifs sur les routes, les fuites d'hydrocarbures et le traitement des eaux usées.

Selon moi, il faut faire comme on a fait partout en Europe avec vraiment beaucoup de succès. C'est de gérer les eaux usées de façon qu'on récolte tout ce qui est en amont d'un lac, on les traite en aval et on les rejette dans les milieux récepteurs avec une plus grande capacité de réception , précise Mme Behmel.

Le lac Demers dans le nord de Québec. Photo : Radio-Canada / Maxime Denis

La déforestation et les activités des propriétaires de chalets du secteur auront peut-être eu un effet sur l'état de santé du lac Demers.

Quand on reviendra, on pourra savoir, est-ce que c'est figé dans le temps? Est-ce qu'il va bien? Si on voit une différence, ce n'est pas un bon signe. Souvent, quand on voit une différence, il s'est passé quelque chose de drastique dans son environnement , résume Mme Deslongchamps.

La coordonnatrice scientifique demeure optimiste en attente des résultats.

On s'attend à avoir des lacs en assez bon état, mais où on voit quand même les signes de l'activité humaine.

Les résultats des recherches seront dévoilés au début de 2020.