L'effondrement de Thomas Cook pourrait donner des maux de tête à Transat

La société mère d'Air Transat en était à la deuxième année d'une entente échelonnée sur sept ans prévoyant l'échange d'appareils, de façon saisonnière, avec cette société britannique fondée en 1841.

En vertu de l'entente annoncée en octobre 2017, Thomas Cook devait prêter au moins sept Airbus A321 de 199 sièges au voyagiste québécois pour l'aider à assurer des liaisons sur les destinations soleil lors de la période hivernale. Transat A.T. devait pour sa part offrir un gros porteur A330.

Le partenariat avec Thomas Cook est mort, a indiqué le porte-parole de Transat A.T., Christophe Hennebelle, au cours d'un entretien téléphonique. On est en train de travailler pour pouvoir recevoir les avions. Nous sommes confiants, mais il y a du travail à faire.

Selon Transat A.T., qui devrait passer dans le giron d'Air Canada l'an prochain, les premiers A321 prêtés par Thomas Cook devaient entrer en service au début du mois de novembre jusqu'à la période des Fêtes.

Néanmoins, le voyagiste travaille déjà sur des plans de contingence et n'écarte pas la possibilité de louer des appareils ailleurs.

Nous n'attendons pas à la dernière minute. On travaille pour recevoir les avions [de Thomas Cook] et on envisage d'autres plans pour s'assurer que les horaires soient respectés.

Christophe Hennebelle, porte-parole de Transat A.T.