Xavier Dolan souhaite passer plus de temps devant la caméra

« Je n'ai rien de concret devant moi. J'avais quelque chose, mais je pense que c'est tombé à l'eau. Je ne le ferai pas », a lancé Dolan.

Le réalisateur qui joue le rôle de Maxime dans son propre film aspire cependant à recevoir plus de directives et en donner moins.

« Je veux jouer pour un autre réalisateur, une autre réalisatrice, quelqu'un que je peux convaincre, quelqu'un que je peux séduire, à qui je veux plaire, dont je veux la validation, que je veux impressionner, que je veux qui m'inspire. »

J'ai passé les dix dernières années à surtout diriger d'autres acteurs. Puis j'ai joué dans les films des autres un peu, chaque trois ans ou deux ans, mais là, j'ai envie que ma trentaine soit faite plus de films dans lesquels je joue pour les autres que de films que je réalise en fait. Ce n'est pas que je ne veux plus réaliser, c'est que je veux réaliser moins puis jouer plus.

Xavier Dolan, réalisateur