ASDR achète la firme Concept DB

Cette acquisition permet à ASDR d'avoir un premier bureau à Rouyn-Noranda. La compagnie possédait déjà des antennes à Val-d'Or et à Casablanca, au Maroc et à Lima, au Pérou. Les discussions entre les deux entreprises ont été amorcées il y a environ quatre ans.

On avait des bureaux à Malartic et à Val-d'Or, mais dans notre vision des choses, il nous manquait Rouyn-Noranda. Il y a une certaine clientèle un peu plus locale à Rouyn-Noranda que l'on voulait desservir alors c'est pour ça que nous avons procédé à cette acquisition-là , explique le président-directeur général, Stephen Authier, qui a vanté les valeurs de l'entreprise rouynorandienne.

Concept DB existe depuis 2000 et emploie environ 25 personnes.

ASDR : vaste plan d'acquisition

Aujourd'hui, l'entreprise malarticoise emploie environ 300 personnes et possède un chiffre d'affaires d'environ 45 millions de dollars.

Stephen Authier n'entend cependant pas en rester là. Dans cinq ans, on espère avoir une entreprise qui aura environ 100 millions de dollars de chiffres d'affaires avec environ 350 à 400 employés , dit-il.

Pour ASDR, la transaction impliquant Concept DB s'inscrit dans un vaste plan d'acquisition. Depuis trois ans, ASDR a acheté trois entreprises, soit TerraTube, de Québec et Rock N'Road de Val-d'Or et Concept DB.

Nous sommes en mode acquisition alors c'est sûr que chaque acquisition nous pousse vers notre objectif et on pense en faire trois ou quatre autres dans un avenir rapproché. On veut aussi avoir un pied à terre chez nos voisins ontariens , dit-il.

On veut mieux couvrir le marché ontarien , assure M. Authier.

L'objectif des futures acquisitions ne sera pas nécessairement de demeurer dans le milieu de l'ingénierie, mais surtout de diversifier les services qu'offre actuellement ASDR.