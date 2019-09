Boischatel : un promoteur veut construire 500 unités

Menée par le Groupe McKeet et Développement Boischatel, la première phase du développement est en cours de réalisation. Une vingtaine de terrains sont déjà vendus.

Douglas Keet, dirigeant du Groupe McKeet travaille depuis 25 ans dans le secteur de la construction à Québec, mais il s'agit de son premier projet de développement immobilier résidentiel.

Il mise notamment sur le projet de troisième lien pour mousser le projet. L'emplacement choisi [pour le troisième lien] est à deux ou trois kilomètres de notre développement. Ça peut nous aider ans le futur à activer les ventes , analyse Douglas Keet.

Les promoteurs pensent qu'il faudra une quinzaine d'années pour développer l'ensemble des terrains sur lesquels seront bâtis différents types d'habitation.