Le conservateur François Corriveau veut améliorer le réseau cellulaire en Minganie

Le candidat du Parti conservateur dans Manicouagan, François Corriveau, croit qu’il serait possible d’aller chercher des fonds de programmes existants de Développement économique Canada pour mettre fin aux interruptions de service cellulaire sur la route 138 entre Sept-Îles et Natashquan.

François Corriveau déplore que la députée sortante, la bloquiste Marilène Gill, n’ait jamais fait de demande en ce sens, ou souligné aux Municipalités qu’elles pouvaient le faire.

Il serait selon lui plus facile de régler les trous de couverture réseau à l’est de Sept-Îles où le territoire est plus plat qu'entre Baie-Comeau et Sept-Îles.

Du côté par exemple de Franquelin et Godbout, là, on est très montagneux et puis on va perdre le signal toutes les fois que l’on arrive dans un creux de montagne, affirme-t-il. Je comprends qu’il y a des enjeux qui sont plus difficiles, mais ce n’est pas là où vivent les populations. Il faut au moins qu’il y ait un téléphone cellulaire de fonctionnel quand tu es assis dans ta maison, ton chalet ou ta résidence secondaire. Commençons par ça, ça va être la priorité de Moisie jusqu’à Natashquan et par la suite analysons l’ensemble du territoire.

Le candidat conservateur en a profité pour rappeler que son chef, Andrew Scheer, s’est engagé à nommer un député québécois responsable de l’Agence de développement économique pour les régions du Québec.

Route 138

Questionné au sujet du prolongement de la route 138 jusqu’à Blanc-Sablon, le candidat conservateur a précisé vouloir demander à son chef d’investir 90 millions par année durant 10 ans.

Le chef conservateur n’a pour l’instant pris aucun d’engagement en ce sens.

Il faudrait que le fédéral sous un gouvernement conservateur soit prêt à verser la différence entre l’estimation du coût total du projet et les fonds annoncés par le gouvernement caquiste selon François Corriveau.

Monsieur Legault a annoncé qu’il était pour mettre 600 millions sur 10 ans pour le projet de prolonger jusqu’à Blanc-Sablon, mais c’est un projet de 1,5 milliard , indique-t-il. Cela fait qu’avec le 600 millions du gouvernement du Québec, on ne va même pas faire la moitié de ce qui est à faire. Alors le gouvernement fédéral devrait investir, à mon avis, 90 millions par année pendant 10 ans pour permettre au gouvernement du Québec de finaliser d’ici les 10 prochaines années ce projet-là de rallier Blanc-Sablon.

Au début de la campagne, François Corriveau avait déjà indiqué vouloir plaider auprès de son chef pour que la route 138 soit reconnue comme une route transcanadienne entre le Québec et le Labrador afin de faciliter le financement du projet.

Avec les informations de François Robert.