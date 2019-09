Petit guide du savoir-vivre dans le nouveau train léger d’Ottawa

La spécialiste de l’étiquette Julie Blais Comeau croit que les usagers du train léger sont un peu en mode essayage et qu’il faut une certaine période pour s’adapter. Voici ses conseils.

Collision entre passagers

Le train arrive à la station : c’est l’heure de sortir. Aussitôt que les portes s'ouvrent, vous entrez en collision avec un autre passager qui est pressé de montrer à bord. Qui est dans le tort?

On devrait laisser sortir avant d’entrer , lance d’emblée Mme Blais Comeau, tout en affirmant que des affiches pourraient être installées pour rappeler les règles de courtoisie.

L’étiquette, c’est toujours logique. On vide avant d’entrer. Julie Blais Comeau, spécialiste de l'étiquette

Et lorsque vous vous approchez des portillons d’accès pour sortir de la station de train, même son de cloche. Il faut donner la priorité aux gens qui sortent.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La spécialiste de l'étiquette suggère de laisser les passagers sortir du train avant d'essayer d'y monter. Photo : Radio-Canada

Repousser les portes du train, c’est non!

Lorsque les portes se ferment, il faut éviter de les retenir. C’est la même chose que quand on se retrouve dans un ascenseur où de plus en plus ils nous disent de ne pas le faire, puisque ça pourrait causer un bris , souligne Mme Blais Comeau.

Mais attention, prévient-elle, s’il y a une situation d’urgence d’une maman avec une poussette, quelqu’un en fauteuil roulant et qui semble en détresse, il faudrait peut-être le faire.

Il ne faut pas retenir les portes qui ferment, estime Julie Blais Comeau. Photo : Radio-Canada

Se positionner sur le côté dans l’escalier roulant?

Sur Twitter, plusieurs usagers ont dénoncé le fait que, pendant l'heure de pointe, les gens ne se mettent pas du côté droit lorsqu’ils empruntent un escalier roulant à la sortie du train.

C’est un peu comme circuler la route , rappelle Mme Blais Comeau. Si on est là et qu’on a beaucoup de paquets et qu’on ne marche pas aussi rapidement, on va se mettre du côté droit pour laisser ceux et celles qui sont plus actifs dépasser du côté gauche.

Julie Blais Comeau suggère aux usagers du train léger de se mettre du côté droit de l'escalier roulant, pour laisser passer les passagers plus pressés. Photo : Radio-Canada

L’espace utilisé dans le train

Les valises, les sacs, les pieds sur l’autre siège... il faut faire attention à l’espace qu'on occupe une fois dans le train.

Il faut observer les gens autour de nous et l’espace autour de nous. Chez les hommes, c’est plus populaire de s’étaler lorsqu’on est à bord du train et il faut faire attention à ça. Julie Blais Comeau, spécialiste de l'étiquette

Ramassez vos sacs et faites attention pour ne pas déranger autrui.

Des odeurs qui dérangent

Pas trop de parfum avant de monter à bord, suggère la spécialiste de l’étiquette. Et si vous avez envie d’une petite fringale, il vaut mieux éviter de manger des aliments qui ont une forte odeur, comme les œufs ou le thon.

Les gens d’Ottawa manquent-ils de civisme?

Pas plus qu’ailleurs dans le monde, aux dires de Mme Blais Comeau. Et il faut qu’on se le dise, on est Canadiens, on a une bonne réputation au niveau de la politesse, on dit même que ça fait partie de notre ADN , lance-t-elle.

La spécialiste de l'étiquette Julie Blais Comeau. Photo : Radio-Canada