25 figures marquantes de l’Ontario français dans la LNH

Appel au public : quel joueur mériterait d’intégrer ce classement? La 25e position sera comblée par l’une de vos recommandations.

24. Paul Byron, Ottawa

Paul Byron Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Le Franco-Ontarien a mis du temps à se faire une niche dans la meilleure ligue au monde, mais il excelle avec le Canadien de Montréal depuis 2015-2016. L’équipe lui a accordé un nouveau contrat de quatre ans et 13,6 millions $ en septembre 2018.

23. Steve Sullivan, Timmins

Steve Sullivan est désormais adjoint au directeur général des Coyotes de l'Arizona Photo : Radio-Canada / Norm Hall/Coyotes de l'Arizona

Le natif de Timmins a marqué les esprits par sa persévérance. Le petit attaquant est revenu au jeu en janvier 2009 après avoir raté 142 matchs de saison régulière et 11 autres de séries éliminatoires. Il a terminé la saison avec une récolte de 27 points à ses 25 derniers matchs, ce qui lui a valu le trophée Bill-Masterton, remis au joueur ayant démontré le plus de qualité de persévérance et d’esprit d’équipe.

22. Derek Roy, Rockland

Derek Roy Photo : Radio-Canada

Ce centre habile a largement contribué aux succès des Sabres de Buffalo au début des années 2000. Il a notamment établi des sommets personnels de 32 buts, 49 mentions d’aide et 81 points lors de la saison 2007-2008.

En 2018, à l’âge de 34 ans, il a aidé l’équipe canadienne de hockey masculine à remporter la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud. Il a été l’un des deux meilleurs pointeurs de l’équipe.

21. Cal Clutterbuck, Welland

L'ailier droit des Islanders de New York Cal Clutterbuck (numéro 15) entre en contact avec l'ailier droit des Canucks de Vancouver Brock Boeser (numéro 6) lors de la troisième période de la LNH à Vancouver, le lundi 5 mars 2018 Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Le vétéran des Islanders de New York est un modèle pour les plus jeunes joueurs de la Ligue nationale et ceux qui aspirent à y accéder. Repêché par le Wild du Minnesota en 2006, il a dominé la LNH au chapitre des mises en échec pendant trois saisons consécutives entre 2008 et 2011.

20. Jacques Martin, Saint-Pascal-Baylon

Jacques Martin dans le vestiaire du complexe d'entraînement des Penguins, en banlieue de Pittsburgh Photo : Radio-Canada / Éric Santerre

Un autre pilote du Canadien, l’ancien entraîneur-chef des Blues de St-Louis, des Sénateurs d’Ottawa et des Panthers de la Floride a plus récemment savouré deux conquêtes consécutives du trophée de Lord Stanley à titre d’adjoint à Mike Sullivan avec les Penguins de Pittsburgh. Il a aussi gagné le trophée Jack-Adams décerné à l’entraîneur de l’année dans la LNH en 1999.

19. Andrew Brunette, Sudbury

Andrew Brunette avec un coéquipier lors d'un match Photo : Radio-Canada

L’ancien premier choix des Predators de Nashville a fait sa renommée avec le Wild du Minnesota, équipe avec laquelle il a disputé 489 de ses 1110 matchs dans la LNH. Il a mis un terme à sa carrière en 2012 après 16 saisons, 11 de plus que la moyenne.

18. Daniel Paillé, Welland

L'ailier gauche des Bruins de Boston, Daniel Paille célèbre le but du centre des Bruins, Rich Peverley contre les Blackhawks de Chicago lors de la première période du quatrième match de la finale de la Coupe Stanley de la LNH, le mercredi 19 juin 2013 à Boston. Photo : Associated Press / Charles Krupa

Choisi au premier tour par les Sabres de Buffalo en 2002, Paillé a fait défiler la Coupe Stanley dans les rues de Welland après la victoire avec les Bruins de Boston en 2011. Après 582 matchs dans la LNH, il s’est exilé en Suède. Une violente mise en échec à la tête a mis fin à sa carrière en 2017.

17. Bob Hartley, Hawkesbury

Bob Hartley Photo : Radio-Canada / Jérôme Voyer-Poirier

Hartley a lancé en force sa carrière d’entraîneur derrière le banc de l’Avalanche du Colorado qu’il a menée à la Coupe Stanley dès sa troisième saison, en 2001. Il a été couronné du titre d’entraîneur de l’année en 2015.

En plus d’avoir piloté les Thrashers d’Atlanta et les Flames de Calgary, le Franco-Ontarien de 59 ans a aussi dirigé les Lions de Zurich en Suisse et l’Avangard d’Omsk en Russie.