La police de Vancouver enquête sur trois fusillades dans le quartier Downtown Eastside

Quatre personnes ont été transportées à l'hôpital. Les autorités affirment que les fusillades ont eu lieu dans un rayon d'un kilomètre l'une de l'autre, entre dimanche après-midi et lundi matin, et qu'au moins un des incidents serait lié aux activités de gangs criminels.

Ces trois fusillades, dans un laps de temps aussi court, mettent en lumière l'escalade de la violence dans le centre-ville. Howard Chow, chef adjoint, VPD

Howard Chow, chef adjoint des opérations au Service de police, signalait la semaine dernière une augmentation marquée du crime dans le secteur du Downtown Eastside. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Trois incidents, quatre blessés

Le premier coup de feu a retenti à l'intersection des rues East Hastings Street et Dunlevy. La victime est un homme de Surrey âgé de 50 ans. Il a été gravement blessé et est hospitalisé.

Un homme de 28 ans de Langley et un homme de 25 ans de Surrey ont été blessés lors de la deuxième fusillade et ont été transportés à l'hôpital avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger. Cette fusillade a eu lieu à l'intersection des rues East Pender et Abbott.

L’incident de ce matin, qui s'est produit vers 6 h 30 devant l'hôtel Grand Union, aux abords des rues Abbott et Hastings, a fait un blessé grave, âgé de 50 ans.

Enquête en cours

Les détectives du groupe des crimes majeurs du VPDLa police de Vancouver enquêtent sur les trois incidents. Dans un communiqué de presse publié lundi après-midi, ils ont déclaré que les trois fusillades auraient été ciblées et pourraient être liées aux activités de gangs criminels.

La semaine dernière, la police de Vancouver a fait part de ses préoccupations concernant l’augmentation du taux de criminalité dans le quartier Downtown Eastside. Annonçant entre autres qu'ils avaient saisi 453 armes à feu dans toute la ville depuis le début de l'année, dont près de la moitié provenaient de ce secteur.

Le VPD dit avoir placé davantage d'officiers dans la région, y compris des spécialistes des crimes de gang.

Une remorque avec une caméra de sécurité sera également placée dans le quartier Downtown Eastside pour surveiller les activités criminelles, a annoncé la police de Vancouver.

Les criminels cherchent à tirer parti de la situation actuelle et mettent en danger les personnes vulnérables. Howard Chow, chef adjoint, VPD

Des résidents inquiets

Cela devient très dangereux ici , craint Evelyn Nelles, 64 ans, qui vit dans la région depuis plus d'une décennie. J'ai très peur de marcher dans les rues maintenant, même pendant la journée.

Le service de police de Vancouver demande à toute personne possédant des images en lien avec les événements des dernières 24 heures de communiquer avec ses agents.

Avec les informations de CBC