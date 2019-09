La journée Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien est-elle rentable?

Le 25 septembre, les gens achètent-ils vraiment un livre franco-ontarien? Pour la première fois depuis la mise en place de l’initiative en 2015, il sera possible de le savoir concrètement. L’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF) fera un recensement dans les cinq librairies indépendantes francophones de la province, ce mercredi.

Ça va de mieux en mieux , lance Yves Turbide, le directeur général de l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français (AAOF). L’organisme chapeaute la journée Le 25 septembre, j’achète un livre franco-ontarien depuis cinq ans.

Il cite en exemple une meilleure collaboration et « cohésion » entre les joueurs, dont les libraires et les maisons d’édition, jumelée à une campagne de promotion dans les réseaux sociaux et une plus grande visibilité des ouvrages franco-ontariens dans les vitrines des magasins.

Yves Turbide, directeur général de l'Association des auteures et auteurs de l'Ontario français Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

L’AAOF veut maintenant aller plus loin dans sa démarche et souhaite quantifier la rentabilité de cette journée et colliger toutes les données pour chacun des points de vente .

On espère, à partir de cette année, que l’on va pouvoir jeter des bonnes bases avec des statistiques qui pourront être compilées d’année en année. Yves Turbide, directeur général, Association des auteures et auteurs de l'Ontario français

L’organisme a tenté de compiler des données l’an dernier, mais les résultats étaient « très fragmentaires ». Yves Turbide mentionne le manque de ressources et d’effectifs pour pouvoir faire un recensement adéquat.

Toujours sa raison d’être

Les lecteurs, de façon générale, ne connaissent pas très bien la littérature franco-ontarienne , soutient pour sa part Lucie Hotte, directrice du Centre de recherches en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa.

Lucie Hotte, directrice du Centre de recherches en civilisation canadienne-française de l’Université d’Ottawa Photo : Radio-Canada / Guillaume Lafrenière

Selon elle, cette journée demeure une occasion de faire connaître les auteurs et livres franco-ontariens, ainsi que d’encourager les achats. Toutefois, elle souhaite voir des chiffres et des statistiques pour pouvoir mesurer l’impact « réel » de cette initiative.

Ça nous permettrait de rajuster le tir. On verrait qui achète les livres et où et comment on pourrait mieux les promouvoir. Lucie Hotte, directrice du Centre de recherches en civilisation canadienne-française

Est-ce que ce sont des adultes [qui achètent] ou des jeunes? Comment viser différents publics lecteurs? Ça nous permettrait de voir aussi si on achète toujours les mêmes auteurs , fait valoir Mme Hotte.

Le document préparé par l’AAOF et envoyé aux cinq libraires indépendants de la province (deux à Ottawa, deux dans la grande région de Toronto et une à Hearst) permettra de voir le nombre de livres vendus en magasin et en ligne dans la journée du 25 septembre.

Les données publiées seront « globales », tient à préciser Yves Turbide. Pour certains, ça peut être des données assez sensibles , fait-il valoir. Un chiffre d’affaires bas pourrait par exemple fragiliser davantage les opérations d’une de ces librairies, qui peinent déjà à survivre en raison de magasins à grande surface, tels Renaud-Bray et Chapters.

En ce sens, ce recensement pourrait être un couteau à double tranchant. Il démontrera soit le succès de l'initiative, soit une méconnaissance de la part du public, voire un manque d’intérêt.