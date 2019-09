Dépassements de coûts et décontamination non conforme au quai de Mont-Louis

Un contrat supplémentaire de 2,7 millions a été accordé en janvier dernier à Sani-Sable, déjà responsable des travaux d’enrochement, mais aussi de la décontamination des pierres de carapace, ce sont les pierres d’enrochement qui étaient déjà en place autour du quai.

Le quai de Mont-Louis, qui appartient à Transports Canada, fut utilisé à partir des années 1950 et jusque dans les années 1980 par la compagnie Mines Gaspé qui exploitait le gisement de cuivre de Murdochville. Deux énormes citernes ont été construites pour alimenter les installations de la mine en mazout. Le quai a aussi servi au transbordement du minerai.

Sani-Sable devait entre autres s’assurer de nettoyer les particules de cuivre sur les pierres d’enrochement et disposer par la suite des contaminants. Pour ce faire, les pierres ont d’abord été transportées dans une sablière privée située sur la rue à Saint-Maxime-du-Mont-Louis, à 3 km du chantier.

Au grand dam des citoyens d'ailleurs, expliquait le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis au début du mois de septembre. Le transport de plusieurs tonnes de pierres sur une rue municipale a été doublé, affirmait Guy Bernatchez, ce qui ne s’est pas fait sans conséquence sur la route, mais aussi sur la tranquillité des résidents.

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) rapporte avoir reçu une plainte le 27 août 2018 concernant l’entreposage dans une sablière de Mont-Louis de pierres contaminées aux métaux en provenance du quai fédéral.

À la suite de vérifications effectuées le 13 novembre suivant, le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a envoyé en janvier suivant des avis de non-conformité à Services Canada, responsable des travaux, à l’entreprise Sani-Sable ainsi qu’au propriétaire de la sablière pour avoir entreposé des pierres de carapace contaminées aux métaux sans autorisation.

La fin des travaux est prévue pour l'automne 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Transports Canada confirme que l’entrepreneur a été interpellé par le MELCCministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant ses méthodes non conformes de nettoyage des pierres du quai de Mont-Louis.

Ce nettoyage, admet le ministère, était été effectué sur un site à l’extérieur du chantier du quai.

D’après Transports Canada, des modifications à la méthode de nettoyage ont été effectuées à la satisfaction du ministère de l’Environnement du Québec. Ce nettoyage a été achevé au printemps, précise Transports Canada.

Le ministère soutient que ces événements n’auront pas d’impact sur l’échéancier du chantier qui doit se terminer à l’automne.

Selon des citoyens de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Yanick Élement et Julie Scantland, les pierres ont bel et bien été ramenées cet été sur le chantier, près du quai, où on a procédé à leur décontamination par sablage. Il y avait de la poussière partout dans l’air, sur les voitures, les roulottes , rapporte Mme Scantland qui fait partie de l’équipe de gestion de Parc et Mer Mont-Louis dont les installations sont voisines du quai.

De son côté, le ministère de l’Environnement indique qu’une inspection de suivi a ensuite été réalisée le 28 août dernier.

Installation d'un brise-lame au quai de Mont-Louis Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Des vérifications sur les suites à donner au dossier sont en cours, ajoute le ministère.

Selon la Directive sur les manquements à la législation environnementale (Nouvelle fenêtre) , les contrevenants pourraient se voir imposer des amendes ou même être poursuivis par les tribunaux.

Tout dépendra toutefois de l’évaluation, par le Ministère, des conséquences environnementales de ces manquements. Cette évaluation et celles des correctifs apportés pourraient aussi mener à la fermeture du dossier.

Saint-Maxime-du-Mont-Louis attend une réponse

Par ailleurs, Transports Canada évalue actuellement une demande de la Municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis pour effectuer des travaux supplémentaires sur le quai, en plus de ceux déjà effectués par Services publics et Approvisionnement Canada.

Transports Canada répond ainsi à la dernière demande qui lui a été adressée, en septembre, par la Municipalité qui souhaite que le quai demeure accessible aux piétons afin de préserver la pratique de la pêche sportive.

La Municipalité a demandé à cet égard une rencontre avec des représentants du ministère, mais n’a reçu aucune réponse jusqu’à maintenant.

Même si l’accès au quai avait été condamné par Transports Canada, plusieurs pêcheurs sportifs continuaient de s’y rendre en escaladant la clôture, raconte Julie Scantland.

Et les gens y vont maintenant dès que le chantier s’arrête, indique le conseiller Dany Bergeron. La Municipalité fait valoir qu’un enrochement sans accès engendrera des problèmes de sécurité puisque des pêcheurs sportifs vont tout de même s’y rendre.

Le conseiller Dany Bergeron et le maire ont écrit au ministère pour qu'il n'enroche pas complètement le dessus de la structure, comme c'est prévu. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Tous les jours, les citoyens de Mont-Louis constatent le va-et-vient sur le quai de camions aux bennes remplies de roches sur la structure dont la solidité leur a été présentée comme très précaire.

Transports Canada explique que l’entrepreneur a procédé à la consolidation partielle et temporaire du quai pour permettre la circulation de la machinerie et que les citoyens n’ont pas le droit d’accéder au chantier pendant les travaux pour des raisons de santé et de sécurité.

Le quai de Saint-Maxime-de-Mont-Louis a été détruit en partie dans les années passées par les tempêtes et par la force des vagues.

Le ministère procède actuellement à son enrochement après en avoir détruit une partie. Cet enrochement servira de brise-lame pour protéger la baie de Mont-Louis, mais a fait l'objet de nombreuses discussions entre Transports Canada et des citoyens insatisfaits des plans retenus.