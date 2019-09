Un aîné Gwich’in donne des conseils de vie à la bibliothèque de Yellowknife

William Greenland, qui est Gwich’in, précise que lors de sa première session, des jeunes et des plus vieux de tous les milieux sont venus le voir. Ils ont souhaité être guidés dans leurs rôles de travailleurs sociaux, de gardiens d’enfants et d’infirmiers. « Il y avait même des Américains », ajoute-t-il.

« Je ne dis pas aux gens comment vivre, explique M. Greenland qui est originaire d'Inuvik. Je ne peux pas leur dire, faites ceci et cela ira mieux. Je leur dis, voilà ce que j’ai fait et vous pouvez vous en servir. »

Surpris

William Greenland avoue avoir été surpris d'être choisi pour ce programme, car il ne s'était pas rendu compte qu'il était devenu un aîné. Par ailleurs, dit-il, on ne se désigne pas « aîné », il faut que quelqu'un vous nomme ainsi.

D’après lui, on ne devient pas aîné à cause de son âge, mais par les mauvaises et bonnes expériences de la vie qui nous ont forgé et que l’on accepte pour continuer dans le droit chemin.

Il faut avant tout respecter les gens et rester humble.

Le 4 octobre, Annie Misima prendra la relève de M. Greenland au programme d'aînés en résidence.