Sur le plateau de La vie compliquée de Léa Olivier

Sur 30 jours de tournage, 28 se déroulent dans une ancienne école d’Ottawa. Désormais transformé en plateau de tournage coloré, l’établissement accueille une équipe d’environ 65 artisans qui travaillent plusieurs heures par jour à la production de la série La vie compliquée de Léa Olivier.

Au terme de cette aventure, 12 épisodes d’une durée d’environ 23 minutes chacun seront présentés en 2020 sur Club Illico, la plateforme de diffusion de Vidéotron.

Les comédiens de la série peuvent tourner jusqu'à une quinzaine de scènes (et ce, à plusieurs reprises) dans la même journée. Les journées comptent en moyenne 10 heures de travail. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Un autre diffuseur, qui n’est pas encore annoncé, s’appropriera ensuite la production télévisée basée sur les tomes 1 et 2 [d’une série de 12 romans] écrits par Catherine Girard-Audet.

Le personnage principal est incarné par Laurence Deschênes. Il s’agit d’un premier rôle principal pour la jeune comédienne : elle avoue que l’expérience s’avère exigeante, mais « très plaisante » jusqu’à présent.

Léa, pour inspirer

Laurence Deschênes, 17 ans, a pris conscience de l’ampleur du projet lorsqu’elle s’est rendue aux premières auditions pour le rôle de Léa. Sur place, elle a appris qu’elle auditionnait pour un premier rôle, celui de l'héroïne d’une série de livres qu’elle avait lus quelques années plus tôt.

Le moment qui m’a le plus stressée, c’est quand ils ont fait l’annonce. J’avais peur qu’il y ait des commentaires comme : ''Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais'' , avoue la jeune comédienne.

La comédienne Laurence Deschênes souhaite que les jeunes s'identifient à Léa Olivier, « un modèle positif », selon elle. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Consciente de la popularité des romans et des bandes dessinées qui donnent déjà vie à l’univers de Léa Olivier, Laurence Deschênes ressent de la pression face aux attentes des lecteurs.

Les jeunes savent déjà c’est qui, dans leur tête, Léa Olivier , fait-elle valoir. C’est sûr qu’il y en a qui seront déçus et je me prépare à ça. Mais ceux qui partent déjà avec un petit recul, je vais essayer de les amener à moi en mettant des émotions super profondes.

Avant de tourner, les jeunes comédiens répètent leur texte et le ton d'une scène avec le réalisateur Martin Cadotte. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Laurence Deschênes est déterminée à rendre son personnage le plus attachant et le plus authentique possible. Elle souhaite devenir le visage d’une jeune fille comme les autres, un peu drama queen, qui traverse toutes sortes d’émotions dans son passage obligé vers l’âge adulte.

Il arrive tellement de choses à l’adolescence, c’est tellement difficile! C’est un passage vraiment horrible, je trouve. Surtout dans les écoles secondaires : il se passe tellement de choses, les gens sont tellement méchants, c’est rendu n’importe quoi. Laurence Deschênes, comédienne

Parfois maladroite, gênée ou même dépassée par ce qu’elle vit, son personnage de Léa Olivier permettra aux téléspectateurs de voir qu’ils ne sont pas tout seuls là-dedans , croit la jeune femme.

La série en général divulgue vraiment de beaux messages , explique celle qui veut influencer positivement les téléspectateurs. Je pense que les jeunes vont avoir du plaisir à écouter ça, puis j’espère qu’ils vont pouvoir s’identifier à moi.

Léa, pour s’identifier

Pour celle qui a imaginé La vie compliquée de Léa Olivier, voir ses romans adaptés au petit écran est « irréel ». Catherine Girard-Audet se dit reconnaissante de pouvoir être aussi impliquée dans le projet.

Elle a notamment pu collaborer avec les scripteurs Rachel Cardillo et Sébastien Bertrand pour adapter les textes, en plus de se coller au réalisateur Martin Cadotte pour diriger le jeu des acteurs.

La productrice Marie-Pierre Gariépy (à gauche) et l'auteure de la série Catherine Girard-Audet (à droite) surveillent le tournage d'une scène. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Il y a des différences parce qu’il faut que ce soit adapté à la télé. C’est sûr que moi, j’ai un style beaucoup plus littéraire , explique-t-elle. Il y a un peu plus de mordant, de piquant, mais ça reste mes textes. C’est mon essence.

L’auteure s’est inspirée de sa propre vie pour créer Léa Olivier. Elle est d’avis qu’en 2019, le personnage est toujours d’actualité, mais surtout nécessaire, parce qu’il est campé dans la proximité.

Je pense qu’il faut être capables de s’identifier, de ne pas toujours aller dans la fiction américaine, dans le Riverdale [par exemple]. C’est super bien, mais c’est d’aller dans quelque chose qui va vraiment les toucher. Catherine Girard-Audet, auteure

On est dans notre réalité, on est au Québec. Oui, je vis du rejet. Oui, je vis des insécurités. Oui, je vis des peines d’amour. Oui, des fois, je vis des hauts et des bas. Oui, je me lève un matin et je ne me trouve pas belle. C’est ça, la vie, en fait , soutient Mme Girard-Audet. Je pense qu’ils ont besoin de se faire raconter une histoire qui leur ressemble.

« Léa, c’est une ado comme les autres, avec plein d’insécurités, qui se construit une petite confiance en elle, qui se forge une personnalité, qui est déracinée », explique l'auteure Catherine Girard-Audet. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Léa, pour la diversité

La première chose que je me suis dit, c’est que j’aimais les valeurs qui étaient véhiculées dans ces livres-là , raconte Martin Cadotte.

C'est pourquoi le réalisateur veut exposer la richesse des modèles proposés à travers les histoires d'amour, d'amitié, d'homosexualité et d'identité. Le personnage de Thomas, par exemple, est habile de ses mains, mais éprouve des difficultés à l’école. Il faut présenter ça à l’écran pour dire aux jeunes qui sont meilleurs manuellement : il y a quelque chose pour vous autres là-dedans! Ça se peut de réussir dans un métier, de réussir dans un environnement qui n’est peut-être pas celui que la société peut tracer, souligne M. Cadotte.

Le réalisateur Martin Cadotte s'inspire de ses enfants et de son vécu pour guider les jeunes comédiens. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Le réalisateur travaille donc particulièrement la profondeur des personnages en faisant réfléchir les comédiens sur leurs propres expériences vécues.

On s’est donné de petites clés qui sont dans les livres pour qu’on aille encore plus loin, que l’on comprenne c’est qui ces personnages-là , ajoute celui qui collabore aussi très étroitement avec l’auteure.

Il y a un petit stress à avoir des personnages qui existent déjà. On veut arriver avec les personnages que les gens ont imaginés, l’univers qu’ils ont imaginé. Martin Cadotte, réalisateur

Je fais souvent la comparaison avec Harry Potter, mais avec beaucoup moins de budget , s’amuse Martin Cadotte, heureux de pouvoir compter sur Catherine Girard-Audet pour l'aiguiller.

Léa, même hors Québec

La fille de Marie-Pierre Gariépy a lu tous les livres de La vie compliquée de Léa Olivier. Ce sont les thèmes abordés dans l’histoire qui ont donné envie à la productrice de les transposer à la caméra.

Ce sont des thèmes que tous les jeunes vivent. On l’aborde, mais c’est d’un grand naturel. Marie-Pierre Gariépy, co-productrice

La productrice ottavienne Marie-Pierre Gariépy tenait à tourner la série « La vie compliquée de Léa Olivier » en Ontario français. Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

La présidente de la maison de production franco-ontarienne Slalom s’est associée à Encore Télévision pour produire la série. Elle a ainsi jumelé son expertise jeunesse [NDLR : Slalom a produit Mehdi et Val et Motel Monstre, entre autres] à celle de boîte montréalaise qui se spécialise en divertissement et distribution.

Mme Gariépy a travaillé avec une ancienne collègue de l’Université d’Ottawa, Rachel Cardillo, pour adapter les textes. Elle tenait aussi à impliquer des Franco-Ontariens à la technique et dans la distribution de figurants.

Comme l’histoire de Léa est celle d’une adolescente qui quitte son village pour déménager à Montréal, la productrice ottavienne se permet également de faire un clin d’oeil aux jeunes qui vivent en dehors du Québec.

Je l’ai fait pour mon Ontario français. [Léa] est dans un village, mais on ne dit jamais où elle est. Et j’ai dit que mon village venait de l’Ontario , déclare Marie-Pierre Gariépy.

Cette école vide d'Ottawa a été décorée et aménagée pour devenir le plateau de tournage principal de la série « La vie compliquée de Léa Olivier ». Photo : Radio-Canada / Christelle D'Amours

Avec la collaboration de Kevin Sweet