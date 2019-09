Une nouvelle bande-annonce en révèle plus sur La reine des neiges 2

La reine Elsa, sa sœur Anna, Kristoff, Sven et Olaf s’aventurent dans une forêt enchantée située « au plus haut de la pointe nord » pour sauver le royaume. Dans les images dévoilées lundi par Disney, on peut voir qu’Elsa y affrontera tornade et monstres de pierre géants. Et cela devrait lui en apprendre plus sur elle-même.

Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques? Quels secrets du passé attendent Elsa, alors qu’elle s’aventure dans l’inconnu, dans les forêts enchantées et les mers sombres au-delà d’Arendelle? Les réponses l’appellent, mais menacent son royaume , peut-on lire sous la vidéo publiée sur YouTube.

La suite de La reine des neiges fera son entrée en salle le 22 novembre prochain, soit six ans après le lancement du premier film, en 2013.