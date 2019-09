Le chemin Paugan sera de nouveau accessible cet hiver

Contraints de faire un détour d'une quarantaine de minutes depuis deux ans, les résidents pourront bientôt emprunter de nouveau le chemin pour accéder plus facilement aux routes 105, 307 et 309, ainsi qu'à l'autoroute 50.

On devrait aller en appel d'offres — on espère — aujourd’hui ou demain. Les plans et devis sont déjà prêts. On espère que les appels d'offres vont sortir dans les paramètres financiers qu'on s'était donnés , a précisé le maire de Denholm, Gaétan Guindon.

Plus tôt, cet été, ce dernier avait dénoncé les tergiversations du gouvernement du Québec. Il affirmait alors que toutes les études nécessaires, le montage financier et les plans et devis étaient terminés depuis l’automne. Toutefois, la province ne lui avait toujours pas donné le feu vert pour lancer le processus d’appel d’offres.

Lundi, le gouvernement du Québec a annoncé l'octroi d'aides financières de 883 588 $ lundi afin de réaliser des travaux visant la reconstruction complète de la chaussée du chemin Paugan sur une distance de 4,3 kilomètres. Les travaux comprennent aussi le remplacement de 14 ponceaux et de glissières de sécurité.

Avec les informations de Christian Milette