Réflexions des Premières Nations qui ont voté pour la première fois il a près de 60 ans

Les membres des Premières Nations de Hiawatha et de Curve Lake sont entrées dans l’histoire au Canada en votant pour la première fois lors d'une élection partielle le 31 octobre 1960.

En juillet 1960, les membres issus de toutes les Premières Nations du Canada obtiennent le droit de vote suite aux changements législatifs apportés par le gouvernement progressiste conservateur de John Diefenbaker.

Quelques mois plus tard, les Premières Nations de la circonscription de Peterborough en Ontario ont déjà la possibilité de voter après la mort du député progressiste conservateur Gordon Fraser, qui a précipité une élection partielle en octobre 1960.

Les Premières Nations de Hiawatha et de Curve Lake votent alors pour la première fois, avant le reste des Autochtones du Canada lors des élections fédérales de 1962.

Ça a vraiment changé les choses , explique Eleanor Muskratt. Son mari Eldon Muskratt faisait partie du conseil de bande de Hiawatha à l’époque, et aidé à pourvoir du personnel pour le bureau de vote de l’élection partielle.

Grâce au droit de vote, les Autochtones sont devenus plus acceptés par le reste des Canadiens, et la réserve est devenue plus impliquée dans les communautés environnantes comme le village de Keene et la ville de Peterborough. Avant, on était juste entre nous , explique Eleanor Muskratt.

Bien que le droit de vote ait rapproché ces communautés, le fait de voter dans une élection fédérale est resté un sujet polarisant chez les Premières Nations.

Certains voient le droit de vote comme un outil donnant une voix et une place à la table politique qui n’était pas garanti jusqu’à la loi de 1960. D’autres estiment que participer à la politique canadienne va à l’encontre des structures de gouvernance traditionnelles.

La responsabilité de faire un choix

Sean Conway siège au conseil de la Première Nation de Curve Lake. Il est aussi co-président du Comité des peuples autochtones du Nouveau parti démocratique (NPD) de l’Ontario.

Il se souvient que ses parents parlaient beaucoup de politique à leurs enfants, y compris de l’importance du vote afin de bien comprendre les conséquences de leurs actions.

Je pense qu’il y a beaucoup de responsabilités sur les épaules des électeurs des Premières Nations pour faire un choix, si ce n’est pas pour leur propre représentation au Parlement, c’est pour avoir une voix dans le processus de choses qui les affectent , explique-t-il.

Le vote, selon Sean Conway, est une action qui peut être polarisante au sein des communautés autochtones, mais il est primordial que les membres des Premières Nations comprennent ce qu’ils font et les raisons pour lesquelles ils prennent ces décisions.

Vous votez parce que vous souhaitez des changements ou parce que vous voulez qu’on entende votre voix ou vous ne votez pas parce que vous comprenez le système et vous n’avez pas confiance en celui-ci , affirme M. Conway.

Les gens ont droit d’avoir leurs opinions et leurs croyances. Si ne souhaitez pas reconnaître l’État canadien, c’est valide , dit-il. L’État ne vous reconnaîtra pas .

Choisir ou ne pas choisir, mais être informé

La chef de la Première Nation Hiawatha, Laurie Cowie-Carr, croit en l’importance du vote, mais est du même avis que M. Conway à savoir qu’il revient à chaque individu de choisir de voter ou non.

Le père de Laurie Cowie-Carr, Frank Cowie, a été chef à Hiawatha pendant près de 20 ans. À ses yeux, il y a eu peu de changements au cours des 30 dernières années dans les relations entre les peuples autochtones et le gouvernement fédéral.

Si vous n'exercez pas votre droit de vote, vous pourriez favoriser un parti qui a moins de valeur pour les peuples autochtones, les Premières nations et nos traités , nuance-t-elle toutefois

Selon Élections Canada, la participation aux élections fédérales en 2015 a augmenté de 14 % dans les réserves autochtones.