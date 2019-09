Une 5e finale en 6 saisons pour les Diamants de Québec

Impériaux depuis le débuts des séries, les hommes de Dominik Walsh auront la chance de venger leur défaite d’il y a un an dans une reprise de la finale 2018 contre les Orioles de Montréal.

Champions de la saison régulière de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), les Diamants n’ont perdu que deux matchs en trois rondes éliminatoires jusqu’à maintenant. Pourtant, le gérant Dominik Walsh estime que les siens débuteront la série finale en tant que négligés, mercredi soir, au Stade Canac.

En commençant l’année, j’aurais déjà pu te dire que Montréal allait être en finale et qu’ils allaient être les favoris. Ce n’est pas une surprise , lance-t-il

Pas que le gérant n’a pas confiance en ses troupes.

On est plus équilibré qu’on l’était les dernières années. On peut jouer avec un peu plus de puissance, tout en gardant notre vitesse. Et je suis tannant avec ça, mais ce qui fait notre succès, c’est vraiment notre personnel de lanceurs.

Dominik Walsh, gérant des Diamants de Québec